El secretario de Salud, Carlos Mellado, afirmó este miércoles que se solidariza con todos los epidemiólogos del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contacto que se sintieron dolidos con las críticas emitidas por el principal oficial de epidemiología, José Becerra, sobre su trabajo.

Además, afirmó a preguntas de Primera Hora que el sistema de rastreo no desaparecerá en la agencia. Por tal razón, no cree necesario que se apruebe una enmienda al Código Municipal para crear por ley la Oficina de Salud Pública y Epidemiología Municipal, como propuso el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández.

Las expresiones de Mellado surgen luego de que varios epidemiólogos afirmaran en una conferencia de prensa que Becerra les faltó el respeto al cuestionar su trabajo cuando estipuló que los informes que recibe del sistema municipal tienen carencia de calidad científica y al denunciar deficiencia de estas dependencias municipales en dar información sobre brotes.

Como respuesta al malestar ocasionado, Mellado indicó que “yo respeto a todos los epidemiólogos en Puerto Rico, todos y cada uno, incluyendo los que estaban, los que no estaban. Fueron pieza fundamental en el desarrollo del sistema de rastreo municipal. Si no llega a ser por ellos, nosotros no estuviéramos aquí”.

“Yo le agradezco a todos los epidemiólogos de Puerto Rico y quiero solidarizarme con ellos si en algún momento sintieron que se les faltó el respeto. Esa no fue mi intención, porque yo conozco al doctor Becerra, es un excelente profesional y entiendo que esa no fue la intención”, añadió.

Comentó que en el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contacto tiene 850 empleados que se han dedicado a trabajar durante toda la pandemia. Dijo que sus empleos no corren riesgo.

“No pueden estar amenazados porque tres o cuatro personas decidieron irse del sistema de rastreo. Allí hay ocho demógrafos trabajando noche y día, allí tenemos un montón de epidemiólogo, aquí hay 850 empleados por todos los municipios”, expuso.

Destacó, además, que “aquí nadie ha hablado de eliminar” el sistema de rastreo municipal. Por ello, dijo que no es necesario crear esa oficina mediante ley, bajo la dirección de los municipios.

Mellado aseguró que la agencia trabajará con transparencia. Pero, dejó claro que en los últimos días se han atrasado en publicar informes de los municipios, porque alega que están corroborando en el sistema si la persona contagiada con COVID-19 está o no vacunada. Dijo que este esfuerzo se realiza en la actualidad, pues ya están actualizados los sistemas de datos con todas las personas vacunadas.

El funcionario también insistió en que no esconderán información recopilada desde los municipios.