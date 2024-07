La promoción de un suplemento natural que asegura tener propiedades que supuestamente ayudan a controlar la presión arterial y balancear los niveles de glucosa en sangre, entre otros beneficios a la salud, figura como uno de los más recientes esquemas de fraude.

Así lo anunció el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, quien radicó este jueves una querella en el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por este particular.

“Tengo conocimiento de pacientes que están gastando sobre $300 porque están utilizando figuras de médicos reconocidos como el doctor Fernando Cabanillas, el doctor Iván González Cancel y la mía, que no puedo promocionar nada, (para promocionarlo)”, denunció Mellado.

Según el galeno, se trata de un producto llamado “Blood Balance”, el cual se ha estado anunciando por las redes sociales y gestionando sus ventas a través del correo.

“Ya en el FBI están investigando. Esto es un fraude (particularmente) con pacientes mayores. Sé de, al menos, cuatro pacientes mayores que han gastado sobre $300 en este producto”, comentó.

Agregó que el anuncio de este suplemento le atribuye propiedades que alegadamente “limpian la sangre y ayudan al (tratamiento del) cáncer y el corazón”.

“No sabemos lo que tiene. Supuestamente baja la presión”, dijo Mellado, advirtiendo que todo paciente debe consultar con su médico antes de someterse a cualquier tratamiento.

La querella que radicó en el FBI, sostuvo, es por usar falsamente su imagen en la promoción del producto. “Hay unos “pharma codes” (códigos de farmacia) y ningún médico se presta para esto”, reiteró.

Múltiples engaños

Mientras, el doctor Cabanillas indicó que sabe de al menos seis productos que han utilizado falsamente su imagen para su promoción, incluyendo este.

“Con inteligencia artificial me ponen a hablar, promoviendo productos como ese, Blood Balance, que jamás había ni oído”, dijo el oncólogo.

Agregó que hay pacientes que incluso llaman a su oficina médica reclamando que el doctor Cabanillas no les ha enviado el producto que compraron.

“El FBI tiene una querella hace por lo menos tres meses y no han hecho nada”, indicó Cabanillas, quien comentó que el producto aparentemente viene de México y se vende a unos $69, cuando a través de Amazon se consigue por $25.

Sobre el contenido de este producto, comentó que son vitaminas que supuestamente no provocan toxicidad seria, pero tampoco las propiedades curativas que le atribuyen, como “destapar arterias”.

Su recomendación a las personas que han caído en este fraude es que se comuniquen con sus tarjetas de crédito para que suspendan el pago de este producto.

“Esto es una campaña fraudulenta a través de Facebook que lleva ya unos tres meses. He reportado esas páginas (que lo anuncian) y ya tres pacientes me han contactado y les he dicho que no tengo nada que ver, que lo reporten al FBI”, reiteró, por su lado, el doctor González Cancel.

“El medicamento alega que lo cura todo y que estoy siendo perseguido por la industria farmacéutica (por promocionarlo). Es un absurdo y me da pena que la gente caiga”, agregó.

Limary Cruz Rubio, portavoz de prensa del FBI, comentó, por su parte, que no podía ni confirmar ni negar que se estaba investigando este asunto.