El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, recomendó esta noche que el evento de fin de año que auspicia el gobierno en el Distrito de Convenciones, “De Puerto Rico para el Mundo, el 2022 comienza aquí”, sea cancelado o se hagan cambios para que se lleve a cabo.

Las expresiones las hizo el funcionario en el programa Cuarto poder (Wapa).

“La recomendación es que si usted puede evitar aglomeraciones tiene que evitarlas”, manifestó Mellado López.

“Yo le he recomendado al gobernador al igual que a cualquier persona, que hay que tener prudencia en cuanto a cualquier tipo de actividad y una actividad en donde no se garantice que la persona no va a estar protegida, la regla general va a ser que no vayan personas a esa actividad”, advirtió el secretario.

PUBLICIDAD

A preguntas del presentador Jay Fonseca, de si le había recomendado directamente al gobernador la cancelación de la fiesta de fin de año, que se espera reúna a unos 10,000 invitados, Mellado contestó: “Si se puede hacer una actividad ya sea virtual o con menos personas, claro que es la recomendación del Departamento de Salud, definitivamente”.

Las expresiones de Mellado surgen justo cuando a través de los datos actualizados de la agencia se informa que la tasa de positividad en Puerto Rico alcanzó el 16.11% en la noche del martes.

El alza se genera a pasos agigantados al extremo de que los casos detectados en las 24 horas del lunes suman más de 5,700 colocando una cifra récord jamás vista.

Los adolescentes en el grupo de 15 a 19 años tienen la positividad más alta en contagios con un 22.9%. Hace ocho días estaba en un 8.1%. Le pisan los talones los jóvenes de 20 a 29 años con 22.6%.