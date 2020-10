El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, le solicitó al comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, que le elimine las escoltas o el manejo de tránsito a todo aquel candidato a la gobernación que, en violación a la orden ejecutiva, realiza caravanas y actividades políticas.

Es que el titular dijo estar molesto porque estas violaciones se hacen abiertamente, se publican en las redes sociales y hasta se les da vigilancia gratuita.

“¿Cómo vamos a gobernar el país si no queremos seguir las reglas que se establecen a través de la orden ejecutiva?”, les increpó González Nieves a los aspirantes.

Poco antes, reveló que le cuestionó a Escalera “cómo es posible que el gobierno de Puerto Rico le provea escolta o manejo de tránsito (a los candidatos) para violentar una orden ejecutiva”.

Dijo que Escalera le informó que “iba a evaluar la situación” para tomar una decisión sobre el particular.

“No podemos seguir reclamando que la población en general haga caso de una orden ejecutiva y, entonces, nuestros candidatos a la gobernación violentan de forma abierta, con fotografías en todos los medios informáticos, violentando una orden ejecutiva”, señaló a su salida de una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez en La Fortaleza.

Por su parte, dijo que Salud continúa vigilante contra los negocios que no sigan las reglas estipuladas en la orden ejecutiva, a través de la División de Investigación, “para garantizar que la orden ejecutiva se respeta”.

Entre otras cosas, Salud realiza operativo para vigilar que los negocios no operen en horario del toque de queda, que es de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., que no estén lleno a capacidad, que se utilice la mascarilla y se siga la norma del distanciamiento social, entre otras cosas.