El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, informó hoy al Comité de Transición del gobernador electo Pedro Pierluisi que hizo “unos referidos” a agencias del orden público, pero no precisó a qué funcionarios envuelven y si remitió las irregularidades al Departamento de Justicia, a la Fiscalía federal o al Negociado de Investigaciones Federales (FBI).

En las vistas que se llevan a cabo en el Centro de Bellas Artes en San Juan, el presidente del Comité de Transición y alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, preguntó a Laboy si había recibido algún requerimiento de información de alguna agencia estatal o federal sobre algunas de las agencias del componente del DDEC y el funcionario le contestó que hizo “unos referidos”.

Luego, a preguntas de periodistas, el Secretario del DDEC se limitó a decir que “son unos referidos de distintas naturalezas” y que tiene que mantener confidencialidad.

“Lamentablemente no puedo entrar en eso”, se limitó a decir Laboy al ser preguntado por periodistas luego que concluyó su informe al Comité de Transición. Solo añadió que los hechos “ocurrieron en este cuatrienio”.

“No puedo compartir esa información”, dijo cuándo se le preguntó cuántos referidos son.

Por otro lado, Laboy estimó que como resultado de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, entre un 20 a un 25 por ciento de las empresas pequeñas y medianas (PyMES) corren riesgo de cerrar. No pudo precisar el número de estos negocios que ya han tenido que cerrar sus puertas.

“He dicho que la pandemia es uno de los impactos económicos más significativos que hemos tenido. Hay un sinnúmero de PyMES en riesgo. Los negocios que no pueden abrir, como las barritas y otros negocios que están operando a un 30% sí han tenido un impacto”, dijo Laboy.

“El estimado que he podido ver es que entre un 10%, un 20%, quizás hasta un 25% de las PyMES están en riesgo por la situación que estamos viviendo”, sostuvo para agregar que que los cierres provocados por la pandemia han tenido un impacto mayor en las PyMes que el que sufrieron estos comercios por el embate del huracán María en 2017.

Dijo que el Código de Incentivos define que una PyME es aquella empresa que tiene ventas brutas anuales de $3 millones o menos. Detalló que según el Small Business Administration, previo a la pandemia en Puerto Rico había cerca de 43 mil establecimientos privados. “Siempre se ha dicho que de esos 43 mil más del 95 por ciento son PyMES, bajo esta definición (de volumen de negocios)”, indicó Laboy.

Sostuvo que la orden ejecutiva limita que un negocio bajo el permiso de cafetín o barra pueda operar. “Llevamos meses y estamos tratando de hacer un balance entre la salud y la economía, pero lo cierto es que esos son casi más de mil negocios, según los números del sistema de permisos”, detalló.

“Si no pueden operar y no generan ingresos se exponen a que cierren permanentemente. Además de eso, en Puerto Rico hay como unos 4 mil y pico de restaurantes como tal y a muchos de esos no le es negocio abrir al 30 por ciento (de capacidad). Esa es la realidad y máxime cuando estamos hablando del fin de semana que ahora hay Ley Seca y que los domingos solo puede ser por otros métodos que no sea dentro del negocio y algunos negocios van a poder trabajar, otros no”, abundó.

Además, dijo que otro sector que está bien impactado es el turismo. “Todos los negocios que dependen del turismo, de los cruceros de la temporada alta sin restricciones, no están operando…Si los sumas ahí fácilmente 8 mil PyMES y el 10% son 4,300. Por eso digo que entre un 10 y 20 por ciento están en riesgo de cerrar”, sostuvo el funcionario.

Laboy se mantuvo a favor de que la Compañía de Turismo continúe bajo la sombrilla del DDEC, aunque reconoció que la administración entrante favorece la emancipación de la agencia. “Esa es una determinación de política pública. Eso le corresponde al gobernador electo. Yo solamente levanto la bandera del proceso de implementación porque son cuatro leyes y un plan fiscal”, indicó para agregar que de sacar a Turismo de la sombrilla del DDEC habría que emendar el Plan Fiscal, que aprobó la Junta de Supervisión Fiscal.

El Secretario del DDEC defendió que la agencia continúe publicando en un portal los nombres de las empresas que se benefician de decretos contributivos, asunto que es objeto de una demanda judicial. “La Ley 60 establece lo que se puede publicar. A mí me toca como secretario ejecutar la ley y la ley dice que tengo que establecer en un portal de transparencia el nombre de la persona o entidad, la ley o el programa y la fecha en que se aprobó el decreto”, dijo.

“Creo en la transparencia y el público tiene derecho a saber a quién se le otorga estos incentivos”, dijo y agregó favorece que se mantenga confidencial el expediente del decreto.

En torno al desempeño del DDEC, el Presidente del Comité de Transición dijo que se trata de “una agencia nueva”, que estaba en el proceso de consolidación de todos los componentes y de comenzar a preparar la reglamentación, “lo que se ha dado dentro de un escenario muy difícil, por la pandemia”.

“Prácticamente muchas de esas etapas ya están encaminadas, se supone que de enero al verano comiencen a regularse. Esto se ha dado dentro de un ambiente de resistencia al cambio, a compartir información, a soltar la finca y espero que en los próximos meses empecemos a ver el resultado”, sostuvo el también alcalde bayamonés.

Laboy dijo a su vez, que ante el escenario de las vacunas contra el COVID-19, Puerto Rico “está en una posición de recuperación económica” lo que según sus pronósticos irá de la mano con el desembolso de fondos federales. Agregó que en su nuevo rol, al frente del COR3, liderará el manejo de los fondos de FEMA y CDBG.