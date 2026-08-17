El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, también ejercerá como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, según anunció la gobernadora Jenniffer González Colón.

La primera ejecutiva del país dio a conocer la designación mediante un comunicado de prensa en el que también informó sobre varios nombramientos a puestos de jueces, fiscales y otros cargos.

El DRNA, a través de su oficina de prensa, confirmó a Primera Hora que Quiles Pérez continuará al frente de la agencia y que puede ejercer ambas funciones.

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Además de Quiles Pérez, la gobernadora designó a Jonathan García Rosado como miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, y al doctor Francisco J. Quintana González como miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

Estas designaciones fueron realizadas en receso, por lo que los nominados ejercerán sus funciones de manera inmediata.

Mientras, dentro del Poder Judicial, la gobernadora designó como jueces municipales a la licenciada Sarah I. Velilla Núñez, al licenciado Roberto Juan Hernández Ramos y a la licenciada María del Pilar Vázquez Muñiz.

Como jueza Superior en ascenso, designó a la licenciada Marieli Paradizo Pérez. También designó como jueces superiores a la licenciada Ilsa I. González Rivera, al licenciado Celso Lorenzo Gutiérrez, al licenciado Elmer Luis Cuerda Cruz, a la licenciada Mariela T. Santini Rodríguez, al licenciado Raphael Rosado Anazagasty y a la licenciada Jannat K. Ramos Román.

En el Departamento de Justicia, la gobernadora designó como fiscales auxiliares I al licenciado Jahdiel Carrasquillo Rivera y al licenciado Wilfredo J. Santiago Vega. Como fiscales auxiliares II, en ascenso, designó a la licenciada Meilynn Ramos Rivera y a la licenciada Dairene Santo Domingo Rivera.

Como fiscal auxiliar III, en ascenso, designó al licenciado Jorge L. Martínez Rivera, mientras que como fiscal auxiliar IV, en ascenso, designó a la licenciada Limarí Cobián Lugo.

Además, designó como procuradoras de Asuntos de Menores a las licenciadas Amarilis Rodríguez Nazario, Elizabeth Pitino Acevedo y Ana Margarita Ruiz Ramos. Como Procuradora de Asuntos de Familia designó a la licenciada Iris Lizette Colucci Bisto y como Registradora de la Propiedad a la licenciada Mary J. Tanner Zalduondo.

Todas las designaciones deberán ser avaladas por el Senado de Puerto Rico.