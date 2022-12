El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) extendió hasta el 7 de mayo de 2025 la fecha límite para que los ciudadanos estadounidenses puedan realizar vuelos domésticos y visitar ciertas instalaciones federales restringidas sin la necesidad de un Real ID.

Según las nuevas regulaciones, los estados ahora tendrán tiempo adicional para garantizar que sus residentes tengan licencias de conducir y tarjetas de identificación que cumplan con los estándares de seguridad establecidos por la Ley Real ID.

Luego de la fecha límite, las agencias federales, incluida la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés), tendrán prohibido aceptar licencias de conducir y tarjetas de identificación que no cumplan con el Real ID.

Cabe señalar que el Real ID no sustituye el pasaporte para viajar fuera de los Estados Unidos. Las personas que ya tengan pasaporte no necesitan sacar Real ID.

“DHS continúa trabajando de cerca con los estados, el Distrito de Columbia y los territorios para cumplir con los requisitos de Real ID”, expresó en un comunicado de prensa el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.

“Esta extensión dará a los estados el tiempo necesario para garantizar que sus residentes puedan obtener una licencia o tarjeta de identificación que cumpla con Real ID. DHS también usará este tiempo para implementar innovaciones para hacer que el proceso sea más eficiente y accesible. Continuaremos asegurándonos de que el público estadounidense pueda viajar de manera segura”, sostuvo.

La fecha límite anterior era hasta el 3 de mayo de 2023.

El costo de sacar un Real ID podría ir desde un mínimo de $19 hasta un máximo de $55, según el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Los gastos dependen si está sacando una identificación o licencia de conducir por primera vez, si se trata de una renovación o si es un cambio de licencia o identificación regular vigente por un Real ID.

Requisitos para solicitar Real ID en un Cesco:

Llenar la solicitud, disponible en Cesco, colecturías del Departamento de Hacienda y la página de internet del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Certificado de nacimiento de Puerto Rico o pasaporte.

Tarjeta de Seguro Social que no esté laminada. En caso de no tener tarjeta de Seguro Social o que esté laminada, se puede presentar la W-2.

Evidencia de dirección física, como factura de agua, luz, celular o banco.

Certificado médico que no tenga más de seis meses de emitido.

Aprobada por el Congreso en el 2005 siguiendo una recomendación de la National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, la Ley Real ID establece estándares mínimos de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados y territorios.

Los estándares de seguridad incluyen la incorporación de tecnología contra la falsificación, la prevención del fraude interno y el uso de evidencia documental y verificación de registros para garantizar que una persona sea quien dice ser.