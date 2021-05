El designado secretario del Departamento de Estado, Larry Seilhamer, volvió este jueves a defender el contrato del gobierno con la empresa LUMA Energy y reiteró -con un acto simbólico- cinco acuerdos con la empresa, como parte del trabajo del comité timón que preside y que tiene el mandato de fiscalizar el contrato.

Las “aclaraciones”, que no estarán contempladas como enmiendas al contrato, se dan días antes de que la empresa privada tome el control del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), este próximo 1 de junio.

Los acuerdos -que fueron firmados entre Seilhamer y el presidente y CEO de LUMA, Wayne Stensby- establecen: la preparación para huracanes, conflictos de intereses, empleados de la AEE, pensiones de los empleados y política energética de Puerto Rico.

El nominado secretario de Estados dijo en conferencia de prensa desde el Centro de Convenciones de Puerto Rico que estos acuerdos ya están contemplados en el contrato, pero que solo querían “enfatizarlos”.

“Para una sana administración, una transparencia y una tranquilidad del pueblo de Puerto Rico, el Comité Timón determinó que se tenían que aclarar ciertos aspectos del contrato, aunque están incluidos dentro de ese documento, pero, en el ejercicio de que no exista la más mínima duda, establecimos estos acuerdos, los cuales fueron aceptados por la parte contratante y por el Comité Timón”, expresó el funcionario.

Este anuncio se da en medio de un interdicto radicado por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) en el Tribunal Federal y que busca que se detenga la implementación del contrato por $1,500 millones y a 15 años para privatizar parte de la energía eléctrica del País, en lo que se dilucida la demanda en su totalidad. La jueza Laura Taylor Swain no ha emitido un dictamen sobre el remedio solicitado.

No se pueden ir por huracanes

Según el designado secretario de Estado, LUMA se comprometió a estar listo para ofrecer el servicio de energía eléctrica en caso de desastres naturales.

“LUMA se compromete a garantizar una acción y respuesta inmediata en caso de emergencia, contando así con la movilización del equipo necesario para agilizar la recuperación del sistema de energía eléctrica en caso de algún desastre natural, incluyendo tormentas y huracanes. Eso aclara el asunto de que podían salir de aquí ante una tormenta. Esto queda aquí diáfanamente claro”, dijo.

Además, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, aseguró que “bajo ninguna circunstancia LUMA se puede ir de Puerto Rico, por huracán o cualquier otra cosa”.

“El asunto de fuerza mayor no es una excusa para LUMA irse, eso es una narrativa de desinformación que lo que ha creado es preocupación en el pueblo de Puerto Rico innecesaria... Ese escenario es uno ficticio”, indicó.

Según explicó Fontanés, lo que existe en el contrato es una “cláusula estándar” que establece que “bajo ciertas circunstancias” LUMA no podría “cumplir con sus obligaciones de la misma manera” que en la normalidad.

“El hecho de que esté contemplado en fuerza mayor, no significa que no tienen que trabajar y cumplir. Significa que el rigor de cumplimiento varía porque no van a tener la misma habilidad para reparar el sistema que tendrían en las circunstancias normales”, añadió.

También, sostuvo que el Artículo 16 del contrato establece la transición a llevarse a cabo de haber algún incumplimiento, cancelación o cuando se terminen los 15 años del acuerdo privatizador.

“El contrato provee un plan de transición si el gobierno decide cancelarle el contrato porque no está cumpliendo. Es todo este proceso que llevamos casi un año, pues ocurriría lo mismo al revés, movernos a un operador nuevo, compañía nueva o hacía el gobierno de Puerto Rico si decide que quiere retomar la corporación pública”, detalló.

Derechos a cuentas de retiro 401K

Por otro lado, Seilhamer indicó que unas 1,900 personas han aceptado las ofertas de trabajo con LUMA, de un total de 22,000 solicitantes. De esa cantidad, unos 1,000 son empleados de la AEE que hicieron la transición a la empresa privada.

“LUMA reforzará los esfuerzos de reclutamiento para continuar estableciendo la fuerza laboral requerida para comenzar su operación para el 1 de junio”, dijo el funcionario.

En cuanto a las pensiones, el designado secretario de Estado aseguró que la empresa privada garantizará que los empleados de la AEE que pasen a formar parte de la empresa tengan el 100% de los derechos respecto a sus cuentas de retiro 401K y a las contribuciones a estas cuentas.

“LUMA se compromete a llevar a cabo proceso de licitación robusto y competitivos que fomenten la mayor competencia y atraiga a las mejores compañías, incluyendo proveedores de servicio locales”, apuntó Seilhamer.

La empresa también se comprometió, según el gobierno, a llevar a cabo los trabajos de transformación en cumplimiento con la ley de Puerto Rico que busca que se utilicen en el País energía limpia.

No precisan penalidades por incumplimiento

No obstante, el gobierno no pudo precisar cuáles serían las consecuencias y penalidades contra LUMA de incumplir con estos acuerdo.

“Me parece a mí, que si incumple con estas aclaraciones, incumple con el contrato. LUMA está sometido y sujeto a penalidades del Negociado de Energía de Puerto Rico ante incumplimientos contractuales”, apuntó el jefe del comité timón.

Por su parte, Fontanés se limitó a decir que las consecuencias de incumplimiento “se encuentran en el contrato” y que el Negociado de Energía también tiene jurisdicción para aplicar penalidades.

“El contrato provee las diferentes penalidades que aplicarían de incumplimiento”, dijo.

No obstante, Seilhamer enfatizó que “este contrato va a ser el más fiscalizado en el gobierno de Puerto Rico”.