Cientos de empleados y jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se manifestaron hoy, martes, frente al Tribunal federal en San Juan, mientras la jueza Laura Taylor Swain atendía una petición para que se detuviera la entrada en vigor del contrato de LUMA Energy este próximo 1 de junio.

El interdicto, radicado por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), busca que se detenga la implementación del contrato por $1,500 millones y a 15 años para privatizar la transmisión y distribución de la energía eléctrica del País, en lo que se dilucida la demanda en su totalidad.

El líder sindical Ángel Figueroa Jaramillo explicó que los argumentos presentados por sus abogados fueron “muy sólidos” sobre el impacto que tendría que LUMA entrara en vigor en dos semanas y que luego la jueza federal determine el caso a favor de la Utier.

Tras la vista de aproximadamente hora y media, Swain se reservó el fallo. Sin embargo, el presidente de la Utier destacó que la togada “reconoció que tiene premura”. Por lo que esperan que el dictamen se comunique próximamente.

Mientras esto ocurría, el piquete convocado por la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE caminó hasta la sede de la Junta de Supervisión Fiscal, en la avenida Luis Muñoz Rivera.

Entre los manifestantes se encontraba Lilliam Centeno, quien se jubiló de la AEE en 2017 tras trabajar 38 años en la corporación pública y quien describió el contrato de LUMA como uno “leonino”

“No le conviene al pueblo de Puerto Rico ni a los empleados de la Autoridad. El gobierno de Puerto Rico debe de eliminar ese contrato y explicarle al pueblo de Puerto Rico que esa gente lo que ha venido aquí es a robar el dinero. ¿Cómo el gobierno de Puerto Rico va a permitir que LUMA venga sin dinero a tratar de hacer un negocio?”, manifestó.

Asimismo, Héctor Morales, jubilado desde 2019 y quien trabajó 23 años en la AEE, catalogó el acuerdo con la empresa privada como uno “mal establecido y mal radicado”.

“Ya a los empleados actuales los están localizando en diferentes agencias. Están jugando con las habichuelas de ellos. ¿Cómo vas a trabajar de celador y después te vas a ir a una fábrica de costurero? ¿Cómo vas a trabajar de mecánico y te mandan a un centro médico a llevar enfermos? El propósito de ellos es eliminar las uniones”, sostuvo.

Preocupados por sus pensiones

Ambos ciudadanos temen a que con la entrada de LUMA el Sistema de Retiro de los empleados de la AEE se vea afectado.

“Si entra LUMA y no cotizan para el sistema de retiro, el retiro se nos va a pique, las pensiones se nos van a pique. Nos quedamos sin planes médicos. Imagínate a nosotros, los envejecientes, sin plan médico y sin pensión, ¿cómo vamos a sobrevivir? Es bien difícil”, aseguró Morales.

Por su parte, Centeno cuestionó la decisión del ente federal impuesto por el Congreso de Estados Unidos y que controla las finanzas de Puerto Rico de certificar un presupuesto revisado para el año fiscal actual que incluye la asignación de fondos necesarios para cumplir con el acuerdo de la AEE con LUMA.

“¿Cómo es posible que el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal consiguieron $750 millones, $250 tiene que dar la AEE, y sin embargo al Sistema de Retiro de los empleados de la Autoridad nos deben $600 millones? Entonces, ¿a LUMA le pueden dar ese dinero y al Sistema de Retiro no? No, no se puede”, criticó.

Además, ambos jubilados se expresaron insatisfechos con las ejecutorias del gobernador Pedro Pierluisi en torno a este tema.

“Es un gobernador que no tiene palabra porque él dijo que iba a enmendar el contrato que lo iba a revisar y ahora está diciendo que el contrato va. Le están solicitando que deje el contrato a enero de 2022 para ver si se puede enmendar y él está diciendo que no. Si viene un huracán el pueblo de Puerto Rico se va a ver muy mal porque todos los empleados los están enviando a otras agencias”, dijo Centeno.

Mientras, que describió como “fatal” la labor del designado secretario del Departamento de Estado, Larry Seilhamer, dirigiendo el comité timón encargado de fiscalizar el contrato de LUMA.

“¿Él tiene algún interés en ese contrato? Hay que decirlo así, porque en realidad él sabe que ese contrato es leonino y lo que viene es a perjudicar al pueblo de Puerto Rico... Muy mal que está luciendo”, opinó Centeno.

Aumentaría la luz y el agua

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE, Johnny Rodríguez Ortiz, destacó los resultados de una encuesta realizada por la Cámara de Comercio.

“Se encontró que el 79% del total del pueblo que fue entrevistado no respalda este contrato y eso se debe, entre otras cosas, a la campaña que hemos estado llevando”, dijo.

“Una cosa es el daño que sufrimos los trabajadores y jubilados -unos perdemos nuestra pensión, otros perderán sus empleos-, pero el pueblo perderá más de los que nosotros perderíamos porque las tarifas, basados precisamente en la contabilidad que ofrece el gobierno y Pierluisi, quien es el único que defiende esto, no hay forma de sostener ese contrato si las tarifas no suben por los menos a 30 centavos, de 20 centavos que está ahora. El pueblo ha adquirido conciencia de lo que significa este contrato”, añadió.

Además, resaltó de un posible aumento en el costo del agua potable por las donaciones que le realiza la AEE a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Esto (el aumento de la luz), sin hablar que casi el 70% del total del agua que en este país se sirve es de los embalses de la Autoridad de Energía Eléctrica que después que la usa las unidades generatrices hidroeléctricas se la regala a Acueductos para que la procese y nos la sirva en forma de agua potable sin ningún costo de adquisición. Luma va a ponerle precio al agua. ¿Y qué va a tener que hacer Acueductos? Aumentar el agua”, pronosticó.

A las 5:00 de la tarde, los trabajadores se trasladarán al ala sur del Capitolio para manifestarse, mientras Pierluisi estará ofreciendo su primer mensaje de presupuesto.