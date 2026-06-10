Las senadoras Nitza Morán y Joanne Rodríguez Veve impulsan una medida que obligaría a ambos progenitores a compartir, desde la concepción, los gastos relacionados con el embarazo y el parto.

El Proyecto del Senado 1116, denominado “Ley de Responsabilidad Parental hacia el Ser Humano en Gestación o Nasciturus de Puerto Rico”, surge a raíz del reconocimiento jurídico del concebido como “sujeto de derechos” y establecería una aportación económica para la madre gestante cuando esta haya asumido por cuenta propia los costos asociados al embarazo.

La pieza legislativa, radicada en marzo y aprobada el lunes por el Senado, busca evitar que la madre cargue de manera “desproporcional” con los gastos de la gestación. Además, procura que ambos progenitores asuman desde la concepción un rol activo en la protección y el bienestar del futuro bebé.

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“Los gastos del embarazo son consecuencia de una responsabilidad compartida”, lee la medida de siete páginas.

¿Cómo funcionaría?

Según el proyecto, la medida establecería un mecanismo de reembolso mediante el cual la madre gestante podría solicitar ante el tribunal una aportación económica para cubrir los gastos relacionados con el embarazo y el parto.

¿Qué gastos podrían reclamarse?

La lista de gastos contempla, pero no se limita, a:

Citas médicas

Medicamentos y suplementos

Hospitalizaciones

Estudios y análisis médicos

Gastos de transportación para acudir a citas médicas

Artículos necesarios para el embarazo, el parto o el cuidado inicial del bebé, como cunas, muebles, botellas y otros productos similares

¿Cuándo podría reclamarse el dinero?

La compensación podría solicitarse durante en cualquier momento del embarazo o dentro del año siguiente al nacimiento del bebé.

¿Quiénes podrían reclamar el reembolso?

La medida establece que podrían solicitar el reembolso:

La madre gestante

El progenitor que haya asumido total o parcialmente los gastos

Los abuelos u otras personas que hayan incurrido en gastos relacionados con el embarazo o el parto

¿Ante quién se presentaría la reclamación?

La solicitud de reembolso tendría que presentarse ante el tribunal, que evaluaría la evidencia de los gastos reclamados y determinaría la aportación correspondiente.

Con una votación de 22 a favor y cinco en contra, el Senado dio paso a la medida el pasado lunes.

Votación en el Senado del P del S 1116 ( Fotocaptura Trámite Legislativo )

El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes para su evaluación y eventual consideración.