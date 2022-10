El Senado aprobó esta noche, con el rechazo de la delegación novoprogresista, un nuevo proyecto de ley (Proyecto del Senado 1053) que crea un fondo de estabilización del sistema eléctrico de Puerto Rico para neutralizar futuros aumentos tarifarios, pero la medida no asigna recursos específicos.

La nueva medida, que tiene como autores a senadores de casi todas las delegaciones, surge como alternativa al veto que le impartió ayer miércoles el gobernador Pedro Pierluisi al PS728 al amparo de que la pieza legislativa era inconsistente con los planes fiscales, los presupuestos del gobierno certificados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y por interferir con el proceso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante el Tribunal Federal.

La nueva pieza legislativa (PS1053) excluyó el lenguaje de la medida original que buscaba obligar a la AEE a cobrar unos $240 millones en deudas morosas de las agencias públicas para nutrir el propuesto fondo de establización. El PS 1053 ordena al Departamento de Hacienda a crear el fondo, que se nutrirá de fondos estatales y federales.

El proyecto de ley, que se atendió por descargue y recibió enmiendas en sala, obtuvo 16 votos a favor y 7 en contra. De la delegación novoprogresista, solo William Villafañe, quien se unió a los autores, votó favor. La medida pasa al escrutinio de la Cámara de Representantes. El proyecto anterior (718), se había aprobado en ambos cuerpos legislativos con votos de la delegación penepé.

En su turno en el debate, el senador del Partido Popular Democrático (PPD) y ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza argumentó “lo que lo se crea es un fondo de contingencia” un mecanismo financiero comúnmente usado en la industria privada y en el gobierno.

“No crea ningún mal sin una asignación inicial. En el próximo ejercicio presupuestario tiene que ser un tema prioritario a discutir. ¿Cómo es posible que en 80 años la AEE no haya creado un fondo de contingencia con los riesgos tan grandes atmosféricos que tiene esa corporación?”, cuestionó Zaragoza.

“Eliminamos todo lenguaje que tiene que ver con la deuda morosa, la controversia traída por la JSF se sacó del panorama. Solamente estamos creando la estructura, para que una vez creada se pueda identificar los recursos del fondo”, expresó la portavoz del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, autora de la primera medida (PS718).

La portavoz alterna del Partido Popular Democrático (PPD), Gretchen Hau, también autora de la nueva medida, dijo por su parte, que “todos los días nos levantamos con un nuevo aumento”.

“Vengo de un distrito senatorial (Guayama) donde un padre de familia tiene que decidir si paga la luz, el agua, las medicinas o si le compra el bulto de la escuela a sus nietos”, indicó la senadora.

El portavoz del PPD, Javier Aponte Dalmau sostuvo que al gobernador “le toca buscar los recursos para el fondo”.

el senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe Riefkhol instó a la delegación del PNP que en vez de aprobar la nueva medida fueran por encima del veto del gobernador. “Esta medida es inferior y se está proponiendo porque no hay disposición de ir por encima del veto del Gobernador... Si el 1053 no funciona porque no tiene dientes vamos por encima del veto en el 728″, reclamó Bernabe Riefkhol.

“Esta medida no va a bajarle el costo a la electricidad al pueblo en este momento, pero a la hora de buscar alternativas para que en circunstancias más adelante se pueda contar con mecanismos de mitigación, ciertamente lo es”, indicó a su vez, el senador Villafañe.

“¿Quién va a pagar esto? Todos queremos aprobar iniciativas como esta, pero tiene que quedar claro que este proyecto no asigna un solo centavo. Los proyectos no son como los regalos, no basta con la intención”, dijo el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz.

Mientras, el portavoz alterno del PNP, Carmelo Ríos Santiago dijo que la medida “no resuelve nada”.

“En estas etapas de crisis estamos cayendo en el populismo”, indicó Ríos Santiago.