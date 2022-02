El Senado confirmó hoy, con el voto en contra de legisladores de minoría, al designado secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

El alegado plan de cierre de 83 escuelas que se filtró a medios de comunicación, que el nominado rechazó y calificó como un documento no oficial, afloró en los turnos de las minorías durante el debate del nombramiento.

Ramos Parés fue secretario asociado de Educación Especial. El pasado mes de noviembre el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia lo nombró secretario de Educación en propiedad, luego de haber ocupado la silla de forma interina por siete meses.

Durante el debate, la senadora independentista María de Lourdes Santiago dijo que Ramos Parés lleva años en el Departamento de Educación, en una agencia donde no hay recursos para cubrir las necesidades del Programa de Educación Especial, pero “hay recursos para perpetuar lo inoperante”.

“En lo personal siempre ha estado dispuesto a atender las cosas, pero no existe en su ánimo, no es la persona con el carácter y la determinación suficiente para enfrentar el monstruo anquilosado que es la incompetencia del Departamento de Educación. Me preocupa de forma extrema que no haya podido identificar de forma clara el plan maestro para el cierre de escuelas y el que haya apostado por una medida tan retrógrada como lo es revertir la educación con perspectiva de género”, dijo la senadora del PIP.

“Se ha vuelto a poner una mordaza a la equidad de género”, subrayó.

La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, dijo que Ramos Parés “se ha negado a dar los nombres de las personas que son autores de ese plan maestro que sí se ha utilizado como un documento de trabajo en el Departamento de Educación”. Agregó que el nominado “le ha negado el derecho del pueblo a tener acceso a información completa sobre un asunto que fue costeado con fondos públicos”.

“No podemos avalar el nombramiento de una persona que está ocultando información que puede redundar en el cierre de escuelas”, sostuvo la senadora del MVC y reclamó que el nominado tampoco no ha mostrado empatía con los reclamos del magisterio que está en la calle en demanda de aumentos salariales y retiro digno.

Rivera Lassén cuestionó también la decisión de Ramos Parés de revertir el currículo con perspectiva de género. ”De ser confirmado debe cumplir con todos los parámetros de no exclusión que dicta el Título 9 y estaremos pendiente de que aquí sea”, indicó la senadora.

“No hay apoyo a los maestros del sur, afectados por los terremotos”, expresó por su parte el senador independiente, José Vargas Vidot, quien además dijo que el Departamento de Educación “está lleno de contratos de amigos del alma”.

El senador novoprogresista, Henry Neumann Zayas describió al nominado como una persona de consenso, dispuesto a escuchar.

“No podemos culpar al licenciado Ramos Parés de que la infraestructura de las escuelas sea un desastre, que los currículos sean incorrectos, que la educación física sea una hora semanal. No lo podemos culpar de los errores d e esta democracia inamovible que es el Departamento de Educación”, sostuvo Neumann Zayas.

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, criticó a la mayoría popular por el retraso en la consideración del nombramiento.

“El gobernador ha nominado a cuatro secretarios de Educación y el Senado no los atendió. Irrespectivo de los méritos de los nominados el Senado se convirtió en parte del problema al no atenderlos. Si se hubiera atendido esto antes, el Departamento tuviera ya un secretario en funciones”, reclamó.