El Senado esperará a que la Cámara decida si confirma, rechaza o deja sobre la mesa el nombramiento de Osvaldo Soto García al cargo de Contralor de Puerto Rico para determinar qué hará con la controvertible nominación.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz fustigó a los opositores al nombramiento de Soto García y los llamó “enemigos de la política”.

“Alguna gente que no favorece nuestra administración, que no pertenecen a nuestro partido, que no van a coincidir con ninguna de nuestra política, ahora nos quieren hacer recomendaciones de quién debe ser Contralor”, dijo Rivera Schatz.

“Cada senador evaluará los méritos y en el Senado no atenderemos el nombramiento hasta que la Cámara lo atienda. Si resulta confirmado, lo atenderemos”, sostuvo.

El nombramiento de Soto García, quien es el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, fue incluido en un paquete de nombramientos y medidas que la gobernadora Wanda Vázquez Garced incluyó en la sesión extraordinaria, que inició hoy y culmina el próximo 5 de octubre.

Al menos tres senadores penepés, Carmelo Ríos, Henry Neumann y Migdalia Padilla, se expresaron en contra del nombramiento de Soto García. Otros miembros de la delegación de mayoría, cuando salieron del caucus, expresaron reservas, mientras otros se mostraron neutrales y dijeron que esperarán por la evaluación de la Cámara.

A favor del nominado se manifestaron los senadores de la Palma, Nayda Venegas y Miguel Laureano.

El Senado inició los trabajos de la sesión extraordinaria a las 3:00 de la tarde luego que la mayoría parlamentaria se reunió en un caucus.