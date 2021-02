El Senado de Puerto Rico se propone a darle el “debido proceso” de evaluación a la secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, y solo ponderaría la recomendación hecha por la Comisión cameral de Educación para que la funcionaria no sea confirmada al cargo.

La posición se dio a conocer en unas declaraciones escritas firmadas por Ángel Raúl Matos, quien es portavoz del presidente del Senado, José Luis Dalmau.

Primera Hora insistió en obtener una reacción de Dalmau, pero el líder senatorial escribió un texto en el que afirmó que “Ángel Raúl tiene mis declaraciones”.

La posición señalada de manera escrita es que “el Senado de Puerto Rico está en la mejor disposición de recibir y ponderar cualquier expresión o recomendación sobre algún nominado, ya sea de un ciudadano, un grupo de ciudadanos, alguna entidad o inclusive del cuerpo hermano de la Cámara de Representantes. Ahora bien, salvo ciertos nombramientos que requiere el voto de ambos cuerpos, la potestad y el poder de confirmación es una facultad que la Constitución le confiere al Senado. Por consiguiente, tan pronto la Comisión de Nombramientos reciba la totalidad de los documentos requeridos a los nominados, se les dará el debido proceso de consideración con la participación de todas las delegaciones. Hasta el día de hoy, solo un nominado, el secretario de Justicia, (Domingo Emanuelli), ha sometido la totalidad de los documentos requeridos, por lo que el Senado comenzará con su consideración la próxima semana”.

Matos confirmó que la proyección del Senado es evaluar la confirmación de Aponte Santos una vez se dé el proyectado comienzo de clases presencial en marzo próximo.

Según explicó Dalmau en otras declaraciones escritas, la ejecución de la secretaria de Educación, así como de otros titulares de agencias son las que harían la diferencia entre si son confirmados o no.

“Los secretarios de los Departamentos de Educación; Vivienda; Transportación y Obras Públicas; y Salud son funcionarios que tienen que ejecutar. Aunque estos secretarios no tienen la culpa de la situación actual, Puerto Rico está esperando que atiendan los asuntos de vital importancia para el país como: el caso de más de 30,000 familias con toldos azules, y los reclamos de los alcaldes que están esperando los fondos de revitalización y los fondos CDBG que están en el poder del Departamento de la Vivienda hace más de un año. Esta Asamblea Legislativa y el pueblo esperamos una respuesta, una ejecución de parte de estos secretarios”, señaló.

Añadió que, “por ejemplo, la secretaria de Transportación y Obras Públicas, tiene una gran cantidad de dinero que no se ha desembolsado para las carreteras, la repavimentación y la reconstrucción después del huracán María. Por otro lado, el Departamento de Salud tiene una gran responsabilidad con el monitoreo de la vacunación y la secretaria de Educación, tiene ante sí la reapertura de las escuelas. Son cuatro secretarios cuyos nombramientos serán evaluados con cautela en el Senado, por el hecho de que tienen ante sí una ejecución, que tanto los alcaldes como el país están esperando. Sin duda alguna, los planes para la apertura de las escuelas, así como la ejecución y el trabajo de cada uno de ellos en sus agencias será parte de la evaluación en el proceso de confirmación”.

Fue el anticipo de esta apertura a clases presencial la que llevó a la Cámara de Representantes a no darle un espaldarazo a Aponte Santos. El rechazo fue realizado en un informe de 13 páginas que se realizó a raíz de la vista de interpelación que se realizó la semana pasada ante todos los representantes.

En la conclusión del informe se destaca que “el Departamento de Educación no está listo para reabrir las escuelas y retomar las clases de manera presencial, ni para garantizar la seguridad y salud de los estudiantes, maestros y personal no docente”.

Pero, más importante aún precisa que “la designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos, fue evasiva a la hora de contestar preguntas de los representantes, no tiene un plan concreto para la reapertura de las escuelas, no tiene un protocolo para manejar el COVID-19 en los planteles escolares y no le explicó a esta Cámara de Representantes, ni al país cómo garantizará un entorno escolar seguro y saludable para nuestros, niñas y jóvenes. Por todo lo anterior, y por su cuestionable desempeño manejando los asuntos discutidos en este informe, concluimos que la señora Elba Aponte Santos no demostró que tiene los elementos necesarios para dirigir el Departamento de Educación”.

La presidente de la Comisión de Educación, Deborah Soto, explicó que el informe sería referido al Senado para que conste la oposición cameral a que Aponte Santos sea confirmada.

Reacciona el PNP

Este acto de emitir un informe en contra de la designada secretaria de Educación fue catalogado por varios representantes de la delegación de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes como un “espectáculo mediático”, que no tendría consecuencias.

“Puerto Rico conoce lo que sucedió en esas dos sesiones de interpelación a secretarios que no han sido confirmados y que apenas llevaban semanas en sus puestos. Al de Salud la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) sólo se hacía la misma pregunta todo el tiempo sobre las vacunas y la respuesta fue la misma que había dicho en sobre 12 conferencias de prensa. Mientras que a la de Educación fue tan obvio el intento de atropellarla que le hicieron preguntas de contratos bajo la pasada administración y hasta se fueron del hemiciclo en una abusiva sesión de casi 11 horas. Estos informes son inconsecuentes”, señaló el portavoz de la delegación novoprogresista y expresidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

Mientras, el portavoz del PNP en la Comisión de Educación, Lourdes Ramos Rivera, señaló que el informe de la Comisión cameral “no incluye el abuso que hubo contra la designada secretaria de Educación”.

“El informe no dice que al doctor Mellado le ofrecieron sentarse luego de varias horas de interpelación, mientras que la designada secretaria nosotros tuvimos que exigirle a la mayoría que la sentara después de casi seis horas parada. Tampoco dice que el presidente de la Cámara, (Rafael Hernández), la ofendió con preguntas dirigidas a mofarse de su inteligencia, como la de que es ‘dos más dos’, mucho menos dice que luego de casi 12 horas de sesión, no había representantes del partido popular para cerrar los trabajos, pues todos se fueron. En fin, ese reporte es inconsecuente en la historia de la Cámara, tal y como ha sido este mes y medio de trabajo por parte del PPD. Es la Cámara de no hacer nada”, opinó la legisladora.