El Senado de Puerto Rico sancionó con una multa de $1,000 al senador independiente Eliezer Molina Pérez por presuntamente emitir expresiones ofensivas contra agentes de la Policía de Puerto Rico.

La penalidad, que originalmente era de $500 pero fue duplicada, fue evaluada y aprobada por la Comisión de Ética del alto cuerpo legislativo.

El caso surge a raíz de expresiones atribuidas a Molina Pérez durante una manifestación celebrada en el Viejo San Juan para exigirle la renuncia a la gobernadora Jenniffer González Colón por problemas con el contrato con LUMA Energy. Durante la protesta, se produjo una intervención de la Policía con el activista Tito Kayak, quien fue arrestado. El senador habría realizado las presuntas expresiones ofensivas contra agentes de la Policía tras el arresto del activista, quien posteriormente, enfrentó un proceso judicial del cual resultó no culpable.

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“Una cosa es estar a favor de la Policía de Puerto Rico, y otra cosa es tolerar el abuso y el exceso de poder, como policías y oficiales que asesinan personas y luego se ponen la biblia en la mano para hablar en nombre de Dios”, dijo Molina Pérez en el pleno del Senado al discutirse la sanción.

El senador también negó haber ofendido agentes del orden público, y calificó la sanción de “injusticia”.

“Estas cosas son bueno que pasen, porque muchas veces se quiere legislar y se quiere gobernar sin haber enfrentado lo que es la injusticia”, precisó también.