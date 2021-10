“Discriminatoria, injusta y carente de empatía esta decisión”.

Con este título, el portavoz del Senado de la delegación del Partido Popular Democrático, Javier Aponte Dalmau, encabezó un mensaje en la red social de Facebook en la que le lanzó críticas a su hermano, el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, por no haberle pagado el “Premium Pay” a aquellos empleados municipales que no estaban vacunados.

El pago del incentivo, que fue de $3,000, fue anunciado por el municipio el pasado miércoles en una comunicado de prensa.

Se detalló que los empleados que trabajaron de manera presencial en medio de la pandemia del COVID-19 fueron los que se beneficiaron de este incentivo como parte del Coronavirus Fiscal Recovery Fund. Nunca se estipuló que no se les dio el pago a los no vacunados.

“Como equipo Gigante, hemos enfrentado la pandemia del COVID con gran valentía, y hemos cumplido, a pesar de toda circunstancia, con nuestra misión de ayudar a los ciudadanos en sus momentos de dificultad. Este incentivo reconoce el sacrificio realizado por estos compañeros de trabajo que continuaron sus labores en las etapas más restrictivas de la pandemia. Nuestro gobierno actuó conforme a las necesidades de nuestra gente y por ello, estamos agradecidos a nuestra fuerza trabajadora”, estipuló el alcalde en las declaraciones escritas.

Sin embargo, quejas de los empleados en las redes sociales sacaron a la luz que el incentivo no se les pagó ni a los que trabajaron de manera parcial, a los que renunciaron a sus trabajos o a los no vacunados.

La página de Facebook del municipio se ha llenado de comentarios negativos en contra de la decisión.

“Yo espero que aquellos trabajadores que se comieron día a día trabajando por la pandemia, cuando aún no era obligatoria una vacuna se les pague ese incentivo y no los estén dejando afuera cómo hicieron porque tienen igual o más derecho que muchos y más vale que lo hagan porque vamos a sacar esto a la luz lo que hicieron. No le quieren dar ese dinero ahora a trabajadores que renunciaron este último mes y a otros que se van ya por retiro y a los que no se han vacunado porque eso no sé estipula en esa ley y si es así que me lo muestre pero el gobierno principal no ustedes malditos roba dinero ni las benditas circular que están pasando indicando que tienen que estar vacunados, infelices, malditos abusadores”, establece uno de los comentarios.

Ayer, el senador Aponte Dalmau recurrió a las redes para establecer su disgusto.

“Siempre he defendido la vacunación como una de las armas más poderosas que tenemos para combatir la pandemia. Apoyé la postura del Estado de obligatoriedad, porque reconozco que, en ciertas instancias, hay que poner el ‘bien común’ sobre el individual. Sin embargo, en momentos donde hemos logrado bajar la tasa de positividad, la ocupación en los hospitales, cuando estamos en los primeros lugares de vacunación en la nación americana, cuando ya estamos próximos a vacunar a nuestros niños y cuando ya se alcanzó la llamada inmunidad de rebaño, rechazo la política pública de segregación. Mucho más cuando tanto vacunados como no vacunados están en riesgo de contagio prevenible con las medidas y protocolos básicos de mascarilla, higiene y distanciamiento”, dijo el legislador en su página de Facebook.

Añadió que “la política pública de segregación, específicamente esto que ha sucedido con los empleados del Municipio de Carolina, es discriminatoria, injusta y carente de empatía con los empleados municipales que han dado la milla extra durante esta emergencia. Como senador del distrito de Carolina me distancio totalmente de esta acción y aprovecho nuevamente para reconocer la excelente labor de todos los empleados municipales que, aun con los grandes retos de los últimos años, nunca han desistido en su esfuerzo por brindarle los mejores servicios a los carolinenses”.

Primera Hora intenta conseguir una reacción de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), quien estableció las guías para el desembolso del “Premium Pay”, para conocer si esta determinación de emitir el paso solo a los vacunados fue estipulada.