Por segundo día consecutivo, los trabajos para desarrollar el Paseo Ciclístico y Peatonal de Rincón se detuvieron este jueves a causa de una manifestación que se realiza en contra de la obra que se desarrolla frente a la zona marítimo terrestre, entre la Antigua Planta Nuclear, conocida como el Domo, hasta el balneario de Rincón, en La Cambija.

Pero, más allá de que la maquinaria que iba a continuar sus labores en la carretera PR-4413 tuvo que retirarse por los reclamos de opositores de la obra, el alcalde de Rincón, Carlos López Bonilla, se centraba hoy en recopilar evidencia por una presunta amenaza que recibió ayer, miércoles, por parte de uno de los manifestantes que llegó hasta la Casa Alcaldía a elevar su reclamo.

El alcalde no identificó a la persona por su nombre, pero dijo a Primera Hora que se trata de alguien que no es residente del municipio.

“La mayoría de esas personas (manifestantes) no son de aquí. Esa persona que vino a intimidar aquí, no es de aquí tampoco, de eso es lo que estamos hablando”, precisó.

Las manifestaciones se han centrado en la carretera PR-413, camino al Faro, donde se suponía que se removieran varios árboles. ( Juan_Luis_Valentin )

El alcalde dijo desconocer cuál es la animosidad que surge con proyectos que se realizan en Rincón. Esto se debe a que no es la primera vez que el municipio se destaca por protestas. También ocurrió entre el 2021 al 2023 con un proyecto del Condominio Sol y Playa.

“A veces hay intereses ocultos… Hay mucha gente que no quiere que pase por lugares, norteamericanos que no querían que pasara el proyecto frente a sus casas. Se le eliminaba la piscina a un norteamericano”, reveló el alcalde, al solicitar que se investiguen todos esos ángulos.

El alcalde no pudo precisar el futuro de esta construcción, que se realizará en cemento y madera y que está a cargo de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Al menos, este jueves López Bonilla se centraba en presentar la querella por la presunta amenaza en su contra.

Según explicó, “tenemos los testigos y estamos recopilando evidencia” para presentar ante el Negociado de la Policía una querella por la presunta amenaza de muerte.

Esta evidencia incluye vídeos de cámaras de seguridad del ayuntamiento y la declaración de su hermano, a quien también se dirigió la amenaza.

“En la mañana de ayer, entró un individuo que no lo conocemos, preguntó por mí… empezó a indagar con la secretaria cosas sobre el proyecto. Mi hermano, Oscar López, salió de una oficina y el hombre le dijo: ‘Usted es uno de los hermanos del alcalde. Usted cuídese y dígale a él que se cuide también, porque vamos a volver’”, dijo López Bonilla a este diario.

Aseguró que no teme por su vida y que no ha contratado seguridad extra, pero sí indicó que ha tomado medidas adicionales para protegerse. Incluso, realiza sus labores como primer ejecutivo municipal desde un lugar que no reveló.

“He tenido que hacerlo... (Pero), yo estoy con Dios y Él siempre tiene un ejército que me ayuda. Es cuidarme y eso es lo que estoy haciendo. Solo le pido a Dios que no pase nada y que le dé entendimiento a todas las personas para que comprendan que este proyecto tiene todos los permisos, tiene los fondos y es bueno para Rincón”, sostuvo.

Carlos López, alcalde de Rincón. ( Archivo )

Paralizada la construcción

Los ánimos en torno a la construcción del paseo para ciclistas subieron de tono el miércoles, luego que residentes y ambientalistas impidieran que la maquinaria que se encargaría de la remoción de árboles realizara la labor, por entender que se trataba de un crimen ambiental. La situación ocasionó el arresto de siete personas, incluyendo un manifestante que se encadenó a un árbol.

La manifestación continuó hoy, pero no llegó a mayores. El alcalde informó que la obra, que lleva casi un año de iniciada y un mes de que se ha hecho más visible, tuvo que detenerse nuevamente. No pudo precisar cuándo lograrán continuar con las labores.

Pero, tanto López Bonilla como la gobernadora Jenniffer González Colón dejaron claro este jueves que el proyecto cuenta con todos los permisos necesario para realizarse.

“Esto es un proyecto que lleva décadas. No es un proyecto ni mío ni del pasado cuatrienio, es un proyecto que lleva décadas, que tuvo el proceso de vistas públicas, donde los vecinos y personas que no eran vecinos pudieron ir, presentar sus objeciones o comentarios a los proyectos. La información que tengo por parte del secretario (de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo), es que se cambió en varias ocasiones. Esta mañana hablé con el alcalde de Rincón y me dice que se cambiaron hasta las rutas para complacer a algunas de las personas que no vivían en Rincón. Y, simplemente, hay una oposición, verdad. La gente tiene derecho a ponerse a los planes de construcción. Los que no tienen derecho es a obstaculizar la obra cuando han recibido todos los permisos, cuando han recibido todos los endosos, cuando cumplió el debido proceso de ley. Y tantos cambios que se han hecho en estos proyectos en los pasados cinco años, pero estos proyectos de décadas, no quiero decir si son 15, 20 años, creo que es más, porque lo que me dijeron es que el proyecto viene de los ‘90”, precisó González Colón, al respaldar al municipio en esta obra.

Eso sí, la ejecutiva dijo que hará que Puerto Rico sea un país de ley y orden. No obstante, tampoco precisó qué se haría para evitar que las manifestaciones paralicen la construcción que se realiza allí.

El alcalde detalló a Primera Hora que este paseo comenzó a idearse desde el 2001. Explicó que los permisos están al día y el análisis de impacto ambiental, ya que la obra se pagaría con fondos federales. De hecho, sostuvo que uno de los permisos que tuvieron que obtener es del Cuerpo de Ingeniero del Ejército de los Estados Unidos y del Servicio de Pesca y Vida Silvestre.

“Es un proyecto bonito. Abre el acceso a la playa a personas con impedimento. Ahora mismo, una persona con silla de ruedas no va a poder llegar”, precisó.

Comentó que la obra da acceso a siete playas en el litoral costero y que las personas podrán llegar caminando o en bicicleta.

Aceptó que hay remoción de árboles, pero expuso que la obra contempla que se siembren unos 379 árboles. Alegó que sería un número mayor a los afectados.

De paso, rechazó que la obra impacte a la zona marítimo terrestre. En cambio, aludió a que se mejorarán áreas naturales y se dará acceso a una zona que fue un yacimiento indígena. Indicó que hasta esperan realizar exhibiciones que el material que de allí se extrajo.

También se remozarían zonas en donde pasaba el tren y se restauraría La Cambija, que era “un lugar donde paraba el tren a coger el agua”.

“Es un proyecto que aborda muchas fases, un proyecto peatonal, ciclístico, que une tres barrios en Rincón. Puedes llegar en bicicleta al casco urbano”, comentó, al indicar que en una segunda y tercera fase se buscaría llegar hasta Añasco y Aguada.

El costo total de la obra es de $10.8 millones. Además, hay asignados otros $5 millones para las expropiaciones que se deben realizar.