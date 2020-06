Después de seis meses de un limbo sobre la precisión de casos de dengue confirmados en Puerto Rico, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, informó que el total de contagios reportados en lo que va de año asciende a 208 (incluyendo 71 hospitalizaciones y siete casos severos), al tiempo que reconoció que desde el 2016 la agencia dejó de realizar una vigilancia pasiva del virus lo que dificultó tener conciencia clara de los casos sospechosos que se registraban alterando así el perfil epidemiológico de una enfermedad endémica y potencialmente mortal.

Primera Hora ha denunciado en múltiples ocasiones la falta de datos sobre dengue en el Sistema de Vigilancia de la agencia que, desde diciembre de 2019, no incluye en su portal el informe de enfermedades arbovirales un documento que recoge en un solo análisis los datos de chickungunya, zika y dengue. De hecho, durante los últimos dos meses -semanalmente- este diario solicitó los reportes que, finalmente, serán publicados en la tarde de hoy.

Según información adelantada a este medio, hay 1,815 casos sospechosos acumulados de los tres viruses (chikungunya, dengue y zika) en lo que va de 2020. De estos 208 casos corresponden a dengue, de los cuales 195 fueron confirmados por pruebas moleculares, mientras que otros 13 fueron por pruebas serológicas (IgM). Al menos 71 personas tuvieron que ser hospitalizadas tras confirmarse el virus del dengue y de estos siete tuvieron una condición severa de la enfermedad. La población más afectada ha sido la pediátrica (menores de 19 años) con una concentración casi paralela entre los que tienen entre 5 y 19 años. Los contagios en varones se han percibido más que en las niñas.

San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Bayamón, Río Grande, Las Piedras y Caguas son los pueblos que han registrado casos al virus.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picada del mosquito Aedes aegypti y causa una infección con cualquiera de los cuatro virus vinculados a la enfermedad (DENV -1,-2,-3,-4). La persona infectada por uno de ellos queda inmunizada de ese tipo de virus, pero no de los otros tres. Según el Departamento de Salud, en la isla se han reportado casos de los cuatro grupos. Aunque su síntoma más común es la fiebre, el dengue también pudiera incluir náuseas, vómitos, sarpullido, molestias y dolores (detrás de los ojos, muscular o en articulaciones). Estos síntomas duran entre 2 a 7 días y, en general, comienzan de 3 a 14 días luego de la picadura del mosquito infectado.

Un dato importante es que el serotipo de 164 de los 208 casos reportados este año fue de dengue tipo 1, la cepa que causó una epidemia en Puerto Rico para el 2010 cuando se registraron 22,000 casos y 33 muertes asociadas a la enfermedad. En la memoria histórica también queda la epidemia de 1998 cuando el año cerró con 16,683 casos. Cifras similares se percibieron en 1994 y 1992. Mientras, en 2016 Puerto Rico registró 38,058 casos confirmados de zika, dengue y chikungunya, tres enfermedades que son transmitidas por el mismo vector: el mosquito Aedes aegypti.

El reporte– que recoge información de la semana 15 (8 al 14 de abril) destaca que esa semana se registraron en Puerto Rico 45 casos sospechosos de enfermedades arbovirales y de estas 7 fueron confirmadas de dengue.

Los casos reportados demuestran que las semanas 4, 5, 6, 8 y 9 de 2020 están sobre la mediana de casos positivos en comparación con la mediana de los casos positivos de 2000 a 2019 que hizo la agencia con información en la base de datos del CDC- Dengue Branch y del Dengue Laboratory Samples Data Base.

En particular, se observa que para la semana 9 (26 de febrero al 3 de marzo de 2020) hubo un aumento de 4.5 casos positivos en comparación con la mediana de los casos registrados entre 2000 y 2019.

Reconoce errores en la recopilación de casos de dengue desde 2016

El secretario de Salud dijo que con la introducción y epidemias de chikungunya (2014) y zika (2016) y el Desarrollo de la prueba PCR-Trioplex (prueba molecular que detecta estos dos viruses y el dengue en una misma muestra), el sistema de vigilancia pasiva de dengue pasó a ser un sistema de vigilancia pasiva de enfermedades arbovirales, cambiando la dinámica que había hasta 2015. “Al no tener un desglose de los casos sospechosos de dengue desde 2016 se dificulta establecer un umbral epidémico y promedio histórico de la vigilancia de dengue como se hacía hasta 2015… no se tienen casos específicos de dengue y no hay marco de referencia para ver cómo se comporta la curva”, dijo.

Reconoció el grave problema que esto implica en términos epidemiológicos al tiempo que admitió que “deben ser muchos más los casos de dengue” que se han registrado en la isla durante los pasados cuatro años que los que se han informado.

“No sé porqué ocurrió esto… a lo major fue una determinación de política pública. No era el grupo de trabajo que temenos ahora que estamos consultando datos con el Dengue Branch. Es muy probable que tengamos más casos de dengue, zika y chikungunya y por eso he solicitado que nos remontemos otra vez a solicitar que las pruebas clínicas se incluyan casos sospechosos para, entonces así, utilizaro eso como el umbral epidémico”, expresó.

Los CDC establecen en sus guías (2015) que la clasificación de casos que deben informar las jurisdicciones se divide en tres categorías: clínicamente compatible, probable (caso clínicamente compatible con resultados de laboratorios indicativos de infección probable) y los confirmados (con resultados confirmatorios de laboratorio a través de análisis de títulos de dengue).

“Yo soy el responsable ahora de lo que ocurra, llevamos bregando con esto varias semanas y, definitive, temenos que corregir esto. No te puedo mentir, estoy consciente por eso estamos bregando continuamente. Tenemos hoy una reunion con las personas del Dengue Branch…eso es parte del proceso de rectificar lo que no se está haciendo bien… el dengue vive aquí con nosotros y esos datos no reflejaban la realidad de Puerto Rico reconociendo que el dengue es endémico. Una persona racional tiene que pensarlo así”, manifestó en referencia a que en 2019 la cantidad de enfermos confirmados fue de 19 y en 2018 los registros indicaron que no hubo un solo caso. Previamente, en 2017, se reportaron 11 casos. Estas cifras no son congruentes con los perfiles epidemiológicos de los últimos 20 años en Puerto Rico.

“Me levantó bandera (de que algo andaba mal) cuando se generó controversia porque alguien dijo que había un brote y cuando pedí las gráficas que se hacían cada tres semanas para ver si estábamos sobre el umbral –un element que se utiliza para declarer una epidemia- me dicen que no hay tal cosa porque el análisis cambió a un colectivo arboviral”, dijo aludiendo al momento en que en el pasado mes de abril David Capó -epidemiólogo que renunció esta semana a sus funciones en la agencia- dijo en una emisora radial que en Puerto Rico había una epidemia de dengue pues se habían reportado más de 1,000 casos del virus. Horas después se rectificó insistiendo que eran poco más de 100 y no había brote alguno.