Ante el aumento de casos de dengue que se prevén para este verano en la Isla, la gobernadora Wanda Vázquez pidió este jueves a la ciudadanía que aprovechen el tiempo que les concede estar en distanciamiento social para eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti de sus hogares.

“Vamos a examinar estos objetos que están en nuestra casa y alrededor que pueden aportar a la acumulación de agua. Aprovechemos esta oportunidad, porque a la medida que vayamos al patio, las plantas, los recipientes que están llenos de agua, vamos nosotros a aprovechar, ya que tenemos que estar en nuestra vivienda, a limpiar nuestros patios. Eso va a ayudar a que podamos reducir ese dengue que nos quiere amenazar durante el verano, de que tenga un brote en Puerto Rico”, afirmó durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

Actualmente, el nivel de alerta de dengue es bajo, según se establece en la página cibernética del Departamento de Salud. Sin embargo, no se informa el número de casos reportados.

La secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, explicó que los expertos prevén que para verano se registre un aumento de casos.

“Dengue hay algunos casos, no ha habido muchos, no ha habido muerte. Estamos preparando y tenemos un programa de vigilancia que se lleva a cabo todo el tiempo, porque el dengue es endémico en Puerto Rico. Siempre hay casos, lo que pasa es que lo mantenemos con el control de vectores bajo el umbral de epidemia y sabemos que no ha habido epidemia de dengue en varios años. Estamos muy vigilante este año, porque según se consulta a nivel internacional, se prevé que pudiera este verano haber un aumento de casos en Puerto Rico. El Departamento de Salud, en conjunto con el Fideicomiso de Ciencia, tienen un programa de control de vectores alrededor de toda la Isla y eso ha estado funcionando todo el tiempo”, informó.

La titular dijo que no se han reportado casos de zika o chikungunya, que también transmite el mosquito Aedes aegypti.

Esta alerta de dengue se da en momento en que Puerto Rico se encuentra bajo una emergencia salubrista provocada por el coronavirus COVID-19. Hasta el momento, se han registrado seis casos positivos de esta pandemia que afecta al mundo.