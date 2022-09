Luego del reclamo público hecho por el alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet sobre la situación con el CDT Med Centro en ese pueblo, finalmente la instalación ya está operando con el voltaje que requerido.

Así lo expuso el director ejecutivo de la organización, Allan Cintrón Salichs, al explicar que “la sala de emergencia estuvo sin servicio de energía eléctrica hasta el sábado pasado y, cuando se conectó la energía eléctrica, nunca tuvo el voltaje necesario para poder funcionar”.

“Por lo tanto, el centro tuvo que continuar operando desde el sábado pasado hasta hoy con su planta eléctrica. Nosotros tenemos dos plantas eléctricas, pero al momento de atacar el huracán Fiona, una de las plantas estaba en reparación. Por lo tanto, nos quedamos con una sola planta que es la que está dando servicio”, explicó.

“La ausencia de servicio eléctrico y, en este caso, el voltaje tiene ser 208 y estaba dando 167 voltios. Eso no permitía utilizar el CT scan. Ciertamente, ha sido un problema porque LUMA decía que había conectado, pero en realidad, era una conexión deficiente porque no tenía el voltaje necesario. Entonces, anoche, finalmente subieron el voltaje a los 208 voltios”, confirmó.

Sin embargo, Cintrón Salichs mostró preocupación ante la inseguridad en la continuidad del servicio.

“Creo que, si el alcalde no hubiese protestado, no hubiesen hecho nada. Estamos hablando de una sala de emergencias que sirve a la parte oeste de Ponce, Peñuelas, Guayanilla y Yauco y prácticamente eso estaba en el olvido. Lo que nos preocupa es que como ha sido tan inseguro todo esto, que no se mantenga el voltaje de 208 y que haya la continuidad del voltaje que se necesita para operar el centro”, admitió.

Recordó que “cada vez que íbamos (a LUMA), nos decían que ya estaba conectado”.

“Ciertamente, nosotros, responsablemente, le dijimos al alcalde sobre el problema de voltaje que podría afectar el funcionamiento de la sala de emergencia. La sala continuó y continúa operando, pero imagínense cuando está corriendo los equipos, se van a dañar cuando no tienen el voltaje que necesitan”, argumentó.

De otra parte, el director ejecutivo de Med Centro, detalló que el servicio eléctrico en el centro principal de Ponce ya está restablecido.

“Villalba estaba trabajando con sus plantas; Juana Díaz entró y salió, o sea, que hay un poco de irregularidad todavía. Mientras que Cantera y El Tuque están con su planta eléctrica”, subrayó.