“¿Cómo es posible que yo mismo no vaya a votar por mí?”

Esta es una de las muchas preguntas que se hace Francis Laracuente Ramos, quien aspiraba al cargo de alcalde de Mayagüez por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en las primarias del pasado domingo, pero registra cero votos a su favor. En la contienda ganó la exsenadora Evelyn Vázquez.

Laracuente Ramos no es el único candidato impactado por el resultado de las primarias. También se registra que Eduardo de Jesús de Jesús, quien aspiraba a la alcaldía de Santa Isabel por el PNP, no logró ni su propio voto a su favor, el cual envió por correo postal. En esta primaria ganó Meldwin Rivera Rodríguez.

Primera Hora se comunicó a la unidad móvil de la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, en varias ocasiones para que se explicara la situación. De inmediato, no respondió.

De Jesús de Jesús reconoció que todavía falta el proceso de escrutinio general. No obstante, comentó que hay ciudadanos y amistades que se han comunicado para dejarle saber que votaron por él en las pasadas primarias.

“Eso me está muy, muy raro”, señaló. “Yo no entiendo lo que está ocurriendo aquí”.

Informó que una vez pase el escrutinio, podría determinar si da paso a una querella.

Por su parte, Laracuente Ramos envió este martes un correo electrónico a la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla, así como a Santo Domingo para que le den una explicación de lo acontecido.

El candidato, quien suministró una fotografía del voto que emitió a su favor el pasado domingo a las 10:30 a.m. en el centro de votación de la escuela Elpidio H. Rivera de Mayagüez, indicó que se encuentra acumulando evidencia de otros votos a su favor y hace gestiones con electores que le dieron su sufragio para suministrar una querella formal ante la CEE en los próximos días.

“Eso ha sido increíble. Ahí metieron la mano. Yo tengo las fotos cogiendo el voto”, expuso el mayagüezano.

Señaló que también está seguro que su esposa votó a su favor. Pero, su voto tampoco se ha registrado.

“Mi esposa hizo una tabla que tengo de la lista de los colegios que transmitieron y nosotros tenemos votos. Estamos trabajando para hacer una querella formal, porque esto no tiene pie ni cabeza. Nosotros tenemos evidencia”, precisó Laracuente Ramos.

El candidato dijo que la situación ha provocado que sea objeto de burlas y le han dicho que “parece que yo entré por entrar y que ni yo mismo vote por mí”, cuando alegó que esa apreciación no es cierta.

Francis Larecuente muestra su papeleta para demostrar que emitió un voto a su favor en las primarias del PNP en Mayagüez. ( Suministrada )

“Me han buleado como le da la gana. Yo lo tomo así, pero es preocupante. Yo he trabajado muchos años defendiendo los votos de mi partido y eso nunca había pasado… Me siento responsable por los contribuyentes que votaron por mí”, afirmó Laracuente Ramos.

“Estoy sorprendido, anonadado. Esto es una cosa que alguien tuvo que haber metido la mano. Deben aparecer votos, pero nadie responde”, añadió.