La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley una medida que aumenta la multa para quienes no le den paso a vehículos de emergencia como ambulancias, patrullas y camiones de bomberos.

La nueva Ley 133-2026 enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para subir de $100 a $500 la multa administrativa a los conductores que no cedan el paso a estos vehículos cuando circulen con sus señales de emergencia activadas.

“Cada segundo cuenta cuando una ambulancia, una patrulla o una unidad de bomberos responde a una emergencia. Con esta ley enviamos un mensaje claro de que obstaculizar el paso de estos vehículos pone vidas en riesgo. Nuestro deber es proteger a quienes brindan servicios esenciales y garantizar que puedan llegar a tiempo donde más se les necesita”, expresó la gobernadora en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Puerto Rico tendrá día oficial para crear conciencia sobre el TOC

González Colón también convirtió en ley una medida que establece el 14 de octubre como el “Día de Concientización del Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)” en Puerto Rico.

La Ley 134-2026 busca crear mayor conciencia sobre esta condición de salud mental, educar a la ciudadanía, reducir el estigma y promover que las personas afectadas puedan acceder a información, apoyo y tratamientos adecuados.

“La salud mental es una prioridad para nuestra administración. Con esta ley damos un paso importante para educar a nuestra población sobre el Trastorno Obsesivo-Compulsivo, combatir el estigma que enfrentan quienes viven con esta condición y promover el acceso a información, apoyo y tratamiento oportuno. Reconocer oficialmente esta fecha nos permite fomentar una sociedad más empática, inclusiva y consciente sobre los retos que enfrentan miles de puertorriqueños y sus familias”, indicó.

23 Fotos Esto fue lo que se discutió en la reunión de trabajo celebrada en La Fortaleza.

Como parte de la iniciativa, agencias como el Departamento de Salud, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, el Departamento de Educación, los municipios y otras entidades públicas realizarán actividades y campañas educativas para orientar a la población sobre el TOC y sus efectos.

Restituyen requisito eliminado tras cambios al Código Municipal

Además, la gobernadora convirtió en ley una medida que busca reforzar los procesos de contratación en los municipios y evitar que personas ingresen al servicio público presentando información falsa en sus solicitudes de empleo.

La Ley 137-2026 enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para restablecer como requisito que los aspirantes a puestos municipales no hayan sometido ni intentado someter datos falsos, incorrectos o engañosos en procesos de examen, reclutamiento o empleo.

PUBLICIDAD

La medida corrige una omisión que surgió luego de cambios aprobados en la Ley 40-2025 y devuelve al Código Municipal un lenguaje que ya estaba vigente, con el propósito de mantener los controles de integridad en el servicio público.

Amplían programa de seguridad pública para jóvenes

Asimismo, la primera ejecutiva convirtió en ley una medida que amplía el Programa Experience del Departamento de Seguridad Pública, una iniciativa dirigida a jóvenes de 15 a 18 años interesados en conocer más sobre las áreas de servicio público.

La Ley 139-2026 integra al programa a la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Departamento de Corrección y Rehabilitación, con el fin de ofrecer a los participantes una experiencia más completa sobre seguridad pública, protección ambiental y procesos de rehabilitación.

Desde su creación, el Programa Experience ha impactado a 751 jóvenes mediante cinco clases, promoviendo valores como liderazgo, disciplina y servicio comunitario. Con esta nueva ley se busca ampliar su alcance y llegar a más participantes en toda la Isla.

Moca reconocido como la Capital del Mundillo Puertorriqueño

González Colón también convirtió en ley una medida que busca preservar y promover el mundillo puertorriqueño, una de las tradiciones artesanales más representativas de la Isla.

La Ley 129-2026 establece oficialmente el sábado siguiente al Día de Acción de Gracias como el “Día Nacional del Mundillo Puertorriqueño” y reconoce al Municipio de Moca como la Capital del Mundillo Puertorriqueño, en honor a su legado cultural y artesanal.