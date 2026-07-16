El proceso para reiniciar el cobro del Tren Urbano (TU) y la red de guaguas, que incluye la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), Metrobús, Tu Conexión y Metro Urbano, continúa sin una fecha cierta, aunque está más cerca de concretarse.

La última proyección que se había establecido era que en este próximo mes de agosto se comenzara el cobro del servicio, detenido por el exgobernador Pedro Pierluisi el 1 de marzo de 2024 en lo que se realizaban mejoras al sistema de cobro y se impulsaba un aumento en el uso del transporte colectivo.

Múltiples fechas se han proyectado para reiniciar ese cobro. Pero, hasta el momento, el transporte colectivo sigue gratis.

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A preguntas de Primera Hora sobre si finalmente se comenzará a cobrar el Tren Urbano y el sistema de guaguas en agosto próximo, el director de la ATI, Josué Menéndez Agosto, detalló el proceso en que se encuentran para comenzar a recibir fondos de los usuarios.

Según afirmó, “el pasado lunes comenzamos los adiestramientos relacionados con el uso, la calibración y la reparación de los equipos para cada uno de los operadores, incluyendo ACI-Herzog, AMA y Sonell. Continuamos realizando múltiples transacciones para verificar que sean seguras y cumplan con todas las regulaciones aplicables. Una vez completado este proceso, se iniciará la campaña de educación, que incluirá la interacción del público y los usuarios con los nuevos sistemas. Posteriormente, se anunciará el lanzamiento oficial del nuevo sistema y el restablecimiento de la tarifa vigente”.

Las expresiones no incluyeron el promedio de tiempo que demoraría este proceso. Tampoco manifestó si se podría reiniciar el cobro en agosto, como se había proyectado.

Lo que sí reiteró Menéndez Agosto es que “no habrá aumentos en las tarifas”.

El TU estará a $1.50, las guaguas como AMA y Metrobús a 75 centavos, así como las guaguas intermodales, que van desde Toa Baja a Bayamón y de Caguas a Cupey, estarán a $2. También se mantendrá la práctica de cobrar un solo servicio cuando hay transferencia entre el tren y la guagua o viceversa.

El tener el servicio de transporte público gratuito no ha afectado las finanzas de la ATI, debido a que en los pasados años el gobierno federal extendió una subvención con la que se ha asumido el costo.