Lo que podría significar un primer paso hacia una posible extensión del Tren Urbano fue celebrado este domingo durante la conferencia de prensa Asunto Semanal como un acontecimiento “histórico”.

Según explicaron Josué Menéndez Agosto, director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), y Jean Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos, el gobierno federal, a través de la Administración Federal de Tránsito (FTA, por sus siglas en inglés), otorgó una asignación de $10 millones para realizar el estudio de una posible expansión del Tren Urbano, a lo que se le sumará otro $1 millón de fondos estatales.

“A través del gobierno federal, por primera vez, esta administración obtiene los fondos para la comisión de un estudio para la extensión del Tren Urbano finalmente, no tan solo hacia el noroeste de Puerto Rico, entiéndase el Viejo San Juan, sino también hacia el Aeropuerto (Internacional Luis Muñoz Marín). Esto marca una nueva era en lo que son los sistemas de transporte público”, celebró el director de ATI.

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“Estamos bien entusiasmados. Estamos locos por comenzar con este estudio. Y obviamente tenemos todo el apoyo, todo lo que necesitamos en estos momentos para que en efecto se materialice el mismo”, agregó. “Por fin podemos decir que estamos encaminados a una verdadera extensión.

Payano aclaró que, aunque el gobierno federal estableció un periodo de hasta 18 meses para llevar a cabo el estudio, “la gobernadora ha instruido al director ejecutivo (de ATI) y a todo el componente que sea necesario a comisionar este informe para terminarlo mucho antes la evaluación y poder ya anunciar, Dios mediante, una primera piedra y los proyectos que se van a hacer”.

A preguntas de la prensa, el director ejecutivo aclaró que la subvención federal no significa que ya está establecido que se va a comenzar a construir la extensión del Tren Urbano, sino que, por ahora, solamente se trata de fondos “para comisionar lo que sería el estudio” de la extensión al Viejo San Juan y al Aeropuerto.

No obstante, se expresó optimista en que el estudio daría paso a la construcción de la extensión del tren en esas dos direcciones “lo antes posible”.

“La diferencia aquí es que en efecto tiene el aval del gobierno federal. Ya nosotros de por sí estamos en conversaciones con ellos. Hay un compromiso genuino. O sea, que esto no es un mero análisis. Esto es para que se materialice el mismo. La idea es que, en paralelo con ese estudio, llevar a cabo las conversaciones para obviamente obtener los fondos para hacer cada una de estas extensiones”, sostuvo Menéndez Agosto.

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Indicó que, una vez se complete el estudio, que incluye “rutas, modo… el insumo de la comunidad, asuntos ambientales, etcétera”, estarían entonces en posición de “poder identificar cuánto dinero en realidad necesitamos” para construir esas extensiones.

Comoquiera, insistió en su optimismo de que lograrían la construcción de las extensiones, resaltando que “Puerto Rico nunca había obtenido una subvención como esta, tenemos el aval de parte del gobierno del federal”, al tiempo que la gobernadora Jenniffer González Colón “está en constante comunicación con el secretario de Transportación federal, Sean Duffy”, todo con el fin de “materializar este proyecto”.

Por su parte, el secretario Peña Payano, resaltó que el proyecto de la extensión del Tren Urbano había sido escogido entre unas 1,200 solicitudes de competidores de otros estados que aspiraban a obtener la subvención federal.

El director ejecutivo de ATI agregó que, para conocer cuáles serán las guías para el uso de la subvención federal para el estudio, sostendrán una reunión con el gobierno federal el próximo 23 de julio, “para que nos instruyan, nos enseñen, nos muestren cuáles son los términos y condiciones en el uso de esos fondos y de esa subvención para poder encarrilar y encaminar, no tan solo el estudio, sino cómo vamos a llegar al punto de materializar el mismo y comenzar la extensión lo antes posible”.

“Pero estamos bien entusiasmados. Estamos bien contentos. El compromiso es genuino con Puerto Rico. Y estamos encaminados a que lo vamos a lograr, contando con Dios”, insistió el director de ATI.