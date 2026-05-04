No subirá el costo del transporte en lancha hacia Vieques y Culebra… por lo menos por ahora.

La Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) anunció este lunes que se aplaza hasta el 31 de diciembre de 2026 la entrada en vigor del Reglamento Núm. 9682, el cual establece el nuevo esquema de tarifas para el servicio de transporte marítimo hacia Vieques y Culebra.

La entrada en vigor estaba pautada para mañana 5 de mayo.

Desde este martes, los visitantes a las islas municipio hubieran pagado hasta $22.50 en viajes de ida y vuelta.

El alza no afectaría a residentes ni a comerciantes.

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Con la determinación informada por ATI, el viaje desde Ceiba a Vieques continuará a $2 cada vía, tanto para residentes como para visitantes. Mientras que el trayecto Ceiba a Culebra es de $2.25 por viaje.

La ATI indicó por escrito que “la determinación responde directamente a los planteamientos y recomendaciones presentadas por los alcaldes de ambas islas municipio y el presidente de la Cámara de Representantes y representante del Distrito 36, Carlos ‘Johnny’ Méndez, así como al compromiso de la Gobernadora de proteger el bienestar de los ciudadanos y la estabilidad económica de estas comunidades”.

Como parte de esta acción, ATI iniciará el proceso de enmienda del reglamento antes de su implementación, con el propósito de incorporar las preocupaciones de los municipios y completar adecuadamente el registro e integración de datos de residentes y comerciantes.

“El mensaje de los alcaldes y de sus comunidades ha sido escuchado. La gobernadora Jenniffer González Colón ha tomado una decisión firme y responsable para evitar impactos adversos en la economía de Vieques y Culebra, mientras se realiza un proceso más justo y ordenado”, expresó el director ejecutivo de ATI, Josué Menéndez Agosto.

El titular explicó que, con esta determinación, se garantiza la continuidad del servicio bajo el esquema tarifario actual, evitando cambios inmediatos que pudieran afectar a residentes y comerciantes, mientras se completa el proceso reglamentario conforme a ley.

“Estamos actuando con sentido de urgencia, pero también con responsabilidad. No se trata solo de tarifas, se trata de la calidad de vida de miles de familias y del funcionamiento de la economía en ambas islas. Vamos a hacer esto bien, escuchando y trabajando junto a las comunidades”, añadió.

La ATI reiteró que continuará colaborando estrechamente con los alcaldes, sectores comerciales y residentes de Vieques y Culebra para asegurar que el resultado final del proceso reglamentario responda a sus realidades y fortalezca el sistema de transporte marítimo como un servicio esencial para Puerto Rico.