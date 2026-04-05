El secretario de Salud, doctor Víctor Ramos, anunció este domingo que ya se inició una nueva subasta de la Administración de Servicios Generales (ASG) para completar los trabajos pendientes del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Vieques, instalación que espera pueda ser inaugurada en su totalidad este próximo verano.

“Nos falta inaugurar las fases 2 y 3. La 2 es la sala de emergencia, que no solo está corriendo la subasta de los equipos, sino la subasta para quién va a ser el operador de la sala de emergencias, los médicos y todas las demás cosas”, explicó el secretario, en expresiones emitidas durante la conferencia de prensa Asunto Semanal.

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“La fase 3 tiene las clínicas, las partes ambulatorias de farmacia, laboratorios, rayos X, pero tiene un centro de infusión. La gente en Vieques va a poder coger sus quimioterapias ambulatorias en Vieques, las que no requieran estar en el hospital, que en estos momentos con los adelantos contra el cáncer son la mayoría. Así que eso va a ser muy importante para la gente en Vieques. También va a tener áreas para los programas categóricos del Departamento de Salud y para el Departamento de (Asuntos de) Veteranos”, agregó el doctor Ramos, tras resaltar que “ya estamos ofreciendo diálisis en el hospital (de Vieques), por Fresenius, con todas las licencias requeridas”.

El estado de la construcción de la institución hospitalaria en la Isla Nena fue cuestionada hace unos días durante la vista de interpelación al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en el Senado. En la comisión total se cuestionó sobre posibles irregularidades en la licitación de equipos que favorecían a una sola compañía. También se discutieron retrasos y la falta de personal médico.

“Se había cancelado la primera subasta, y la realidad es que, por qué se canceló, ya no es importante. Se empezó la nueva subasta de ASG. En la presubasta, que usualmente están solo la agencia con el comité de subastas de ASG, estuvo presente tanto la administradora de ASG (Karla Mercado) como este servidor, en el compromiso de que esta subasta va a salir y que los 15 licitadores que se presentaron tengan claro que hay un compromiso de que esto se haga”, explicó Ramos.

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Insistió en que, en lo que respecta a esos equipos médicos, “nos interesa que la mayoría de los equipos estén disponibles en 10 semanas, puestos allí en Vieques”.

“Asimismo, he impartido instrucciones claras a las agencias para acelerar los trabajos y garantizar que este hospital cuente con recursos óptimos y todas las acreditaciones requeridas, incluyendo las ya obtenidas”, agregó.

El secretario recordó además que la institución médica también recibió hace algunos días la acreditación de su helipuerto por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Ramos indicó que ya se adquirió la parte de mobiliario para el CDT, entiéndase toda “la parte que no es médica, sillas, mesas escritorios, armarios, ese tipo de cosas. Ya se escogieron de las presubastas que tiene ASG sobre esos equipos, y ya eso se emitieron las órdenes de compra”.

Agregó que “se está trabajando con el permiso único, y el CNC (Certificado de Necesidad y Conveniencia) que requiere SARAFS (Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud), para que entonces abra el hospital completo”.

“La idea es inaugurar el CDT lo más pronto posible. A mí me gustaría que fuera en verano. No vamos a dar una fecha, pero la idea es que sea lo más pronto posible la inauguración de las dos fases que quedan del CDT”, insistió.

Agregó que también se están trabajando acuerdos con las escuelas de medicina para la parte de especialidades, de manera que se hagan visitas en el hospital, “ya sea presencial o por telemedicina”.

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“La idea es que no sea un elefante blanco. Esto es un edificio gigante. Así que la idea es que no lo construyamos y se quede allí, sino que esté para darle el servicio que se merecen las personas que viven en Vieques”, insistió.

En cualquier caso, aseguró que esa inauguración sería en “este año, no hay manera de que vaya a ser más allá de este año”.

Aclaró que, aunque el CDT no tendrá una sala de partos como tal, sí cuenta con todos los equipos para atender un parto de emergencias allí si fuera necesario, tal como se hace actualmente en la instalación médica temporera que hay allí en Vieques, donde hace unas dos semanas nació un bebé que se trasladó luego a Carolina de forma segura.

“Hay un compromiso de la gobernadora (Jenniffer González), hay un compromiso de este servidor. Desde que yo llegué se va semanalmente a Vieques… a Vieques y a Maunabo, los dos CDT que se están construyendo, para verificar el adelanto en cada uno de los CDT”, insitió el secretario, agregando que “prontamente, también se va a empezar a construir la sala de emergencia en San Lorenzo”.