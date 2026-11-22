El legislador novoprogresista Eddie Charbonier celebró este fin de semana su boda con su novia, a quien identificó como Ámbar, según compartió en redes sociales.

La pareja se había comprometido a principios de este año 2026.

Charbonier, representante por el Partido Nuevo Pogresita (PNP) del Distrito 1 de San Juan, expresó en su mensaje: “¡Nos casamos! Comparto con ustedes unos de los momentos más hermosos e importante de nuestra vida. Ambar y yo decidimos unir nuestras almas consagrando el amor que sentimos. Gracias por llegar a mi vida y hacerme el hombre más feliz del mundo. ¡Te amo!”.

Enhorabuena para los recién casados.