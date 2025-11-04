Superintendente de ORE de Bayamón reclama “gastos oficiales” con información falsa
Oficina del Contralor hizo referido al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental.
La Oficina del Contralor publicó el resultado de la investigación de una querella que señala que el superintendente de la Oficina Regional Educativa (ORE) de Bayamón no asistió a un viaje oficial y, en su lugar, se fue a España.
La investigación reveló que el superintendente certificó gastos oficiales por un total de $1,889 -incluyendo boleto aéreo, taxi, dieta y hotel- utilizando capturas de pantalla de estimados de viaje y una certificación en la que alegó haber extraviado los recibos tras un accidente.
Sin embargo, registros de asistencia de la Cumbre de Liderazgo en Texas, la Superintendent Academy XXXI, a la que debió haber asistido del 4 al 6 de enero de 2024, confirmaron que el superintendente no participó en la actividad.
El superintendente regional de San Juan, también autorizado a asistir a la Academia por la Secretaría de Educación y la Secretaría de la Gobernación en 2023, certificó que el superintendente de Bayamón no se presentó y que este le indicó que estaría de vacaciones.
Los auditores de la Oficina del Contralor determinaron que, entre el 20 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, el superintendente de Bayamón no se encontraba en Puerto Rico.
Las hojas de asistencia y solicitudes de licencia reflejaron que el 20 de diciembre se registró como licencia por enfermedad, del 21 de diciembre al 4 de enero como vacaciones, y del 8 al 10 de enero como asunto oficial.
El informe concluye que el superintendente de Bayamón justificó los gastos oficiales con información falsa. La cantidad de $1,889 fue depositada en su cuenta bancaria el 26 de diciembre de 2023. Por esta situación se pudieron haber configurado delitos tipificados en la Ley 146-2012 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendada, así como violaciones de otras leyes o reglamentos.
“Ante estos hallazgos, la OCPR recomienda a la secretaria de Justicia y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental que evalúen el referido enviado el 3 de octubre de 2025, y que evalúen la posible violación de leyes o reglamentos. Asimismo, se recomienda al secretario de Educación que recobre el dinero anticipado y considere acciones disciplinarias pertinentes”, explica el informe.