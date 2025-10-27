El programa Early Head Start de ESCAPE en Gurabo sufrirá una pausa en el otorgamiento de sus servicios, a partir del 1 de noviembre de 2025, debido al cierre del gobierno federal.

La directora ejecutiva de ESCAPE, Yadira Pizarro, indicó que la situación presupuestaria, que ya se extiende por casi un mes, “impide la asignación de los fondos necesarios para iniciar el nuevo año fiscal de ese Programa que comienza precisamente en esa fecha”.

“El resto de los servicios que ofrece ESCAPE, continuarán como de costumbre, mientras se espera la reanudación del financiamiento que permita restablecer los servicios del programa Early Head Start”, se indicó en declaraciones escritas.

Se especificó que esta pausa impactará a 125 familias que residen o trabajan en el municipio de Gurabo que se benefician de los servicios del programa, así como a 62 empleados que, por el momento, quedarán en pausa de empleo (“furlough” o licencia sin sueldo).

“Lamentablemente, organizaciones como la nuestra dependen, para programas como Early Head Start, casi en su totalidad de fondos federales. Situaciones como la que estamos viviendo, con un cierre gubernamental prolongado, ponen en riesgo la continuidad de servicios que por más de 23 años han beneficiado a cientos de familias y niños”, expresó Pizarro.

“Confiamos en que esta situación se pueda resolver lo antes posible para poder reanudar los servicios y reincorporar a nuestro equipo de trabajo. Esta realidad refleja los retos que enfrentan las organizaciones sin fines de lucro que día a día trabajan por el bienestar de la niñez y las familias en Puerto Rico,” añadió la directora ejecutiva.

ESCAPE, Centro de Fortalecimiento Familiar, fue la primera organización sin fines de lucro creada en la Isla (1983) con la misión de prevenir el maltrato a menores. La organización se dedica a apoyar y educar a las familias, padres/madres y comunidad en general sobre las maneras saludables y positivas para relacionarse, comunicarse y sobre todo para criar, cuidar y proteger a los niños y adolescentes de la violencia y el maltrato.