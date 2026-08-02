Luego de estar más de un año en el Centro de Protección y Adopción de Animales del Municipio de San Juan, Tango ya tiene un nuevo hogar.

Su adopción, y la de otros 12 perritos, se logró este fin de semana durante un evento realizado en Plaza Las Américas.

El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, celebró las adopciones, que “representan nuevas oportunidades para animales que necesitaban un hogar”.

“La historia de Tango nos emociona de manera especial porque, luego de una larga espera, hoy comienza una nueva etapa rodeado del cariño, la seguridad y los cuidados que merece. En nuestro Centro todavía hay perros y gatos esperando por esa misma oportunidad, y exhortamos a las familias a conocerlos y considerar la adopción responsable. Para ellos, abrir las puertas de un hogar puede cambiarlo todo”, expresó Romero Lugo.

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La política pública de esta administración establece que los animales recibidos por el Centro permanezcan bajo el cuidado del Municipio mientras se realizan los esfuerzos para lograr su adopción.

La permanencia de Tango durante aproximadamente 18 meses refleja el compromiso de brindarles atención y protección durante el tiempo que sea necesario.

“Para nuestro equipo, cada adopción representa el resultado de un trabajo constante. Durante su permanencia en el Centro, Tango recibió los cuidados necesarios mientras continuábamos presentándolo a posibles adoptantes. Verlo salir con su nueva familia es una gran satisfacción y nos impulsa a continuar trabajando por los demás animales que todavía esperan por un hogar”, expresó, por su parte, Thomás González, director del Centro de Protección y Adopción de Animales del Municipio.

La participación del Centro en la feria permitió que las familias que visitaron Plaza Las Américas conocieran a los perros disponibles, interactuaran con ellos y recibieran orientación sobre el proceso de adopción responsable.

“Este resultado demuestra la importancia de acercar nuestros servicios a la ciudadanía y crear más oportunidades para que las personas conozcan a los animales que esperan por un hogar. Nuestro compromiso es continuar promoviendo iniciativas que faciliten estos encuentros y permitan que más perros y gatos encuentren una familia”, añadió Romero Lugo.

El Municipio de San Juan exhortó a las personas interesadas en adoptar a visitar el Centro, donde podrán conocer las mascotas disponibles, recibir orientación sobre los requisitos del proceso y conversar con el personal para identificar cuál animal puede adaptarse mejor a su hogar y estilo de vida.