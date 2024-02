No tiene comité de campaña, pero el grupo “Amigos de Rafael ‘Tatito’ Hernández” ya ha recaudado más de $250 mil.

“Todavía no he alquilado un centro de operaciones. Lo voy hacer más cerca del evento (la primaria del 2 de junio próximo)”, dijo Rafael “Tatito” Hernández Montañez desde una silla de playa bajo un frondoso árbol a la salida del parque de pelota de las Parcelas El Cotto, del barrio Maguayo, en Dorado.

Era viernes, poco más de las 9:00 de la mañana. “Literalmente, éste es el centro de operaciones de nosotros. Aquí nos reunimos para discutir y hacer los planes de trabajo de la campaña”, dijo el presidente de la Cámara, quien de entrada se quejó de que a pocos metros una guagua de la Policía Municipal de Dorado vigilaba sus movimientos en el lugar.

¿Cómo describe usted a su rival primarista?

Es un alcalde de muchos años, que ya le pasó su tiempo, que perdió la esencia de lo que es un servidor público, especialmente de los fundamentos del Partido Popular. Lamentablemente, hay una diferencia marcada entre dos ‘Dorados’, se ha dejado de atender al más desventajado”, dijo el líder legislativo, quien desde 2013 ocupa un escaño en la Cámara por el distrito 11, que comprende Dorado, Vega Alta y Vega Baja.

Según Hernández Montañez, en Dorado el 17% de las propiedades están abandonadas, el 60% de los ciudadanos no tiene plan médico, un 60% está bajo el nivel de pobreza y los salarios municipales son de los más bajos en jurisdicción.

“El alcalde (Carlos López) se enfocó en los millonarios. Hay una frase de campaña hace muchos años de que él era el alcalde de campo y pueblo, ahora la gente dice que es el alcalde de los ricos, no de los pobres. Perdió la esencia”, sostuvo Hernández Montañez.

¿Cómo va a derrotar usted a un político avezado como Carlos López?

“Vamos a copiar y a repetir otras fórmulas con organización, disciplina, con un mensaje claro, vamos a levantar los recursos necesarios para llevar nuestro mensaje y con una estructura electoral. Nosotros estamos claros en la cantidad de personas que tenemos que mover y en qué unidades. Dónde están las fortalezas y debilidades electorales, tanto del saliente alcalde como del potencial de nosotros para mover gente y dónde, tenemos mayor apoyo, vamos a capitalizarlo”, dijo el legislador a quien el alcalde llama “Judas” y “traidor”.

“Es un hecho que él me recluta para entrar en la política partidista. Nunca este servidor ha hecho nada ni para afectar a los doradeños, ni para atacar la figura del saliente alcalde. Él es el que tiene que explicar, lleva 10 años atacando a este servidor, atacando a nuestro equipo de trabajo. Hemos sido bien respetuosos de no atacarlo para atrás... No hemos cometido el error de mucha gente de ir a pelear con él. Él pelea solo”, sostuvo Hernández Montañez.

Dijo que Dorado tiene el potencial para convertirse en una gran ciudad, “pero, el saliente alcalde lo ha dejado en un pueblito y muchos doradeños se van porque no pueden comprar (propiedades) aquí”.

Hernández Montañez indicó que “la mayor virtud que (López) tenía antes es que era una persona bien comprometida, tenía contacto con la comunidad y esa ha sido su mayor falla”. Criticó la construcción de una estatua a la entrada del barrio Mameyal a un costo de $1.3 millones, un barrio costero con áreas inundables, propiedades que no tienen título y con escuelas cerradas. “El barrio pide, la gente necesita y él prefiere la pintura y la capota de una estatua”, dijo.

El aspirante a la Alcaldía se expresó a favor de “una educación con calidad” para detener el éxodo de jóvenes y en el área de la salud, propuso un sistema de manejo integrado del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Dorado, ofrecer medicina preventiva para las personas de la tercera edad y que los fondos para las Amas de Llaves y cuidadores se trabajen desde el municipio.

Añadió que “no hace falta aumentar las tasas de impuestos a la propiedad” y detalló que su propuesta económica busca convertir a Dorado en una zona automotriz de tres millas con concesionarios especializados.

Carlos López le dice “gallo marrueco” y que la alcaldía “es mucho chicharrón para un mellao”, ¿qué tiene que decir usted?

“Eso refleja lo que verdaderamente él piensa, es una presentación invertida. En la jerga de aquí, el gallo castao es el que no se juye, es él que va a pelear y, curiosamente, él no ha querido participar en un debate de ideas con este servidor. Esta cuestión de chicharrón o no chicharrón, él es el que está elevando la vara, reconociendo que es la primera vez que tiene un opositor que está organizado y que tiene gente”, ripostó.

El presidente de la Cámara alega que sus encuestas lo colocan ganándole la primaria al alcalde, en proporción de 6 a 3. “Estimamos que deben estar participando unas tres mil y pico de personas y deben estar favoreciéndome por mil a mil doscientos votos”, reclamó.

“Muchos empleados municipales están cansados. Literalmente, Obras Públicas municipal está rechazando los estilos del saliente alcalde”, alegó “Tatito” Hernández, quien volvió a retar al alcalde a “un debate de ideas”.