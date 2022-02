Rafael “Tatito” Hernández dijo hoy que la Cámara volverá a legislar en torno a la controversia sobre el uso de escoltas a exgobernadores y funcionarios activos en el gobierno.

“Es algo que no puedo justificar”, sostuvo el líder cameral al tiempo que indicó que como parte de una investigación que lleva a cabo la Comisión de Seguridad, la Cámara le envió un nuevo requerimiento de información al Departamento de Seguridad Pública (DSP) sobre los gastos y uso de escoltas por parte del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, su hermana, María de la Caridad Pierluisi, quien dirige la Oficina del Gobernador y tres jefes de agencia: el secretario de Salud, Carlos Mellado, el jefe de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo y Orlando Rivera Carrión, director de la Comisión de Juegos.

PUBLICIDAD

Hernández dijo que la información que sometió primero el DSP a la comisión legislativa en torno personal de la División de Seguridad y Protección destacado en la Mansión Ejecutiva no estaba completa. Además de las cantidades en el desembolso de fondos públicos, la Comisión ha requerido al DSP el desglose de los gastos con el detalle de a quiénes se les asigna el servicio de seguridad.

“Yo lo que tengo es una, yo no creo en eso… Creo que va a haber acción legislativa en la Cámara. No hay duda que va a haber”, dijo el Presidente de la Cámara a preguntas de periodistas en el Capitolio.

Sostuvo que el Proyecto de la Cámara 19 vetado por Pierluisi, el pasado 2 de enero, que eliminaba las escoltas policíacas de los exgobernadores Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garced por no haber completado un cuatrienio “se redactó mal y se veía hasta partidista porque atendía a dos exgobernadores penepés”.

Indicó no obstante, que debe haber legislación “más amplia para que toque no solo a los ex (gobernadores) sino también a los funcionarios cuando están en sus funciones” y tienen acceso al servicio de escoltas.

-¿Por qué no cree en el uso de escolta?, se le preguntó.

“No hay una persona que haya tenido más controversias políticamente que este servidor en los últimos 13 años, duras y yo camino por todos lados. En el fin de semana estuve haciéndole compras a mis hijos en Mayagüez en un supermercado y no ando con ninguna escolta”, indicó.

PUBLICIDAD

Hernández dijo que solo tiene un agente asignado para su protección personal. “En la semana tengo una escolta, un agente y no se monta en mi carro. Él anda en su guagua cuando yo voy a hacer gestiones y es la única persona que tengo y la mantengo lo más distante posible, obviamente por razones de seguridad cuando hace falta. Por eso es que el ‘overtime’ que tiene es bien poquito, son $4,623 (durante el 2021)”, mencionó.

“Tengo un solo vehículo. Yo guío mi vehículo y si no lo estoy guiando viene uno de mis compañeros y me guía cuando tengo necesidad. Tengo una sola persona (un policía) que me apoya cuando tengo necesidad de seguridad, pago por la Policía”, sostuvo. Dijo que tampoco tiene seguridad pagada con fondos de la Cámara.

Cuando se le preguntó sobre qué probabilidades tendría la nueva legislación de pasar en el Senado ya que el presidente de ese cuerpo legislativo ha justificado el uso de escoltas y los gastos incurridos por concepto de horas extra, Hernández indicó que serían dos proyectos de ley. “Probablemente uno será atendiendo a ex funcionarios y otro a los funcionarios (activos en el gobierno). Cuando lleguen al Senado me imagino que sufrirán enmiendas, como todo, pero de aquí va a salir legislación”, detalló.

“Entiendo esto de que los gobernadores tengan su escolta por la realidad de que ellos toman decisiones que afectan el día a día la vida de todos los puertorriqueños, pero es una cuestión de prudencia. Ayer se abrieron todas puertas (de los vehículos oficiales) como si esto fuera un combate de Iraq”, dijo refiriéndose a la actividad en la que el Gobernador y el liderato legislativo rindió tributo póstumo en el lado sur del Capitolio a los policías caídos en 2021 en el cumplimiento del deber.

PUBLICIDAD

“Es una cuestión de prudencia pero basado en lo que vivimos hoy. Nosotros no estamos en guerra civil, no tenemos esos problemas”, agregó.

Dijo que debe haber unos parámetros para casos en que ex gobernantes reciban amenazas. “Creo que sería prudente, pero si no la hay (la amenaza), no hay efecto ninguno. Hay dos exgobernadores que no tienen escoltas”, sostuvo. Los ex gobernadores Sila M. Calderón y Aníbal Acevedo Villá renunciaron a ese derecho establecido en la Ley 2 de 1965.

Preguntado si la futura legislación retaría la jurisprudencia existente dijo que “el que quiera ir al tribunal que vaya, yo quisiera ver que en esta realidad donde estamos cortando beneficios a todo el País, con grandes retos para allegarle servicios a la gente, alguien vaya al tribunal a defender eso porque es indefendible”.

“Hay más funcionarios que tiene escoltas. Yo sé que hay una pelea entre Jenniffer González y el Gobernador y pusieron a la comisionada residente primera, pero hay varios funcionarios que están por encima de ella”, dijo el Presidente de la Cámara.

Según los datos suministrados por el DSP a la Comisión de Seguridad de la Cámara, en 2021 se pagaron $189,334 en horas extras a los agentes asignados a la seguridad de la comisionada residente.

Ayer, tanto el Gobernador como el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago justificaron hoy el gasto millonario en el pago de horas extras a policías asignados a servicios de escolta.

Los agentes que dan escolta al Gobernador el año pasado cobraron en horas extra, la suma de $283,176.02, mientras que los policías que dan seguridad al Presidente del Senado devengaron $108,503.81.