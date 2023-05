“No fui yo el que llenó las planillas, fuiste tú, tu madre y las corporaciones. Así que todas las imputaciones que hay sobre los informes donde ocultaste datos financieros de sobre $1 millón fueron ustedes”.

Así arremetió el portavoz del Senado por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, luego de que la representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, lo catalogara de “mentiroso” previo a que el Panel de Fiscales Especiales Independientes (PFEI) presentaran denuncias en su contra por presuntas violaciones al Código de Rentas Internas, perjurio y falsificación ideológica junto a su madre, Rita Molinelli Freytes, y la corporación familiar Ocean Front Villas.

Rivera Schatz arremetió contra la legisladora en el programa “Primera pregunta” del periodista Rafael Lenín Lopez, donde el senador comparte espacio con el exgobernador Alejandro García Padilla.

“Si quieren desviar la atención o quieren hacer ver que alguien los está persiguiendo, pues no es cierto, ahí está el tribunal. Los que paralizaron el caso fueron ustedes, no fue la Fiscalía. Si usted sale bien, pues sale bien, si usted sale mal, pues sale mal, eso es asunto de los tribunales, pero no acuse a este servidor de las planillas que usted fraudulentamente llenó y los informes que usted omitió”, agregó.

Además, el expresidente del Senado destacó que, hasta el momento, “quienes únicas están acusadas por corrupción son tú, tu madre y la corporación”.

El PFEI imputó Nogales Molinelli y a su progenitora someter planillas “falsas y fraudulentas” por un período de cinco años. A la legisladora le imputan un total de 24 cargos, a Molinelli Freytes 17 cargos y otros 10 fueron radicados contra la corporación Ocean Front Villas. Son un total de 51 denuncias.

Nogales Molinelli es representada por el abogado José Andreu Fuentes, mientras que a su progenitora la representa el abogado Ricardo Prieto. El licenciado Frank Torres Viada, representa a la corporación Ocean Front Villas. Las fiscales especiales Zulma Fuster y Leticia Pabón también forman parte del Ministerio Público. La jueza Iraida Rodríguez atiende el caso.