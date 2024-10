Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Toa Alta. El llamado de los toalteños fue claro: reclaman mayor desarrollo económico en un casco urbano que, en nuestra visita a este pueblo, se distinguió por ser poco o nada concurrido.

Conocida como la “Cuidad del Toa”, este municipio del norte de la Isla alberga 66,852 ciudadanos, según datos del CENSO de 2020, y es administrado desde el año 2013 por el actual alcalde popular, Clemente “Chito” Agosto.

Una caminata por el casco urbano permite apreciar el verdor de los árboles que rodean la plaza pública, pero también se tornan evidentes los espacios vacíos, pues son pocas las personas que frecuentan el área.

Los pocos a quienes se les vio iban a citas médicas, o a comprar en las dos farmacias que todavía operan desde allí.

Ese fue el caso de Gilberto Figueroa Marrero, quien se dirigía a una cita con su médico primario. El hombre señaló como el principal problema de Toa Alta la falta de comercios y desarrollo económico.

“Este pueblo no tiene comercios. Búscate aquí en el casco del pueblo. Aquí lo que hay es la panadería que está allá, la que está frente al banco y aquí no hay más na. Para almorzar no hay más. Ahora tú ves dos o tres –personas-, pero ven a las 4:00 o a las 5:00 de la tarde. Esto está muerto a esa hora. No hay comercio, no hay nada”, mencionó el hombre de 73 años.

Figueroa Marrero habló también de la necesidad de que los adultos mayores toalteños que son beneficiarios del Plan Vital tengan allí mismo una oficina en la que puedan cumplir con las revisiones anuales que ese programa exige.

Según mencionó, cada vez que tiene una revisión de este programa se ve en la obligación de acudir a los pueblos vecinos de Bayamón o Corozal para poder completar el trámite.

Plaza de recreo de Toa Alta ( Hillary Román )

“¿Y el que no tiene carro?”, cuestionó sobre la situación.

“Antes por lo menos podías coger un carro público. Pero ahora, ¿dónde? Si tú no tienes carro, te quedas sin el plan. Y hay personas que, bendito, sufren. Las citas para la Reforma (Vital), las pierden… Este país va cada vez para atrás”, acotó también.

A los ojos de Figueroa Marrero, es necesario que el gobierno municipal trabaje iniciativas que generen un mayor movimiento económico en el área. Aun así, aplaudió el esfuerzo que realiza la administración de Agosto para mantener limpio el casco urbano, así como todo el pueblo.

Según dijo, reconoce que el municipio “no falla” en el recogido semanal de la basura y también el de escombros.

No obstante, para una toalteña que pasaba por el caso urbano y que prefirió no ser identificada, esas labores de limpieza no son suficientes. La mujer, de 36 años, reclamó también la falta de comercios en el pueblo, y añadió que tampoco ve desarrollo deportivo.

“Aquí no hay comercio. Aquí no hay deportes. Aquí no hay nada. Esto es un pueblo que se tiró a morir. Un pueblo dormido. Lo único que hay aquí es la cooperativa y un par de farmacias y doctores, aquí no hay nada más”, dijo, haciendo énfasis en que no existen programas que permitan a la juventud desarrollarse en el deporte.

La fémina describió, particularmente, la situación del centro comercial Plaza Aquarium como una precaria.

Plaza Aquarium ( Hillary Román )

Una visita de ese diario a ese centro comercial, corroboró la denuncia de la mujer. Allí solo operan cuatro comercios: Always 99, un Bargain City, un Exentrix y un supermercado Econo. A excepción de esos comercios y un espacio que tiene Boost Mobile en un carretón al centro del establecimiento, así como otro quiosco que vende carteras, el resto de los locales permanecen vacíos.

La mujer, no obstante, se mostró esperanzada con que un cambio en la administración municipal durante las próximas elecciones el 5 de noviembre, traiga mejoras a Toa Alta.

Roberto González, por su parte, mira con menos esperanzas el futuro de este pueblo y de Puerto Rico.

Roberto González ( Hillary Román )

“Aquí hay mala administración, no importa el partido que esté. Mala administración, mal manejo de los fondos, no hay la buena fe de trabajar para resolver los problemas esenciales. El problema principal, por ejemplo, es la salud. No hay nada. Nadie está haciendo nada para mejorar con eso”, comentó el hombre de 69 años.

Toa Alta tiene actualmente una fuerza trabajadora que se estima en 30,419 personas, según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La tasa de desempleo en este pueblo, a julio de 2024, se situó en 4.0, un .2 mayor a la de junio de este mismo año.

