Aunque todavía la empresa LUMA Energy no está en posición de precisar cuánto tiempo demorará en reponer todo el sistema eléctrico tras el paso cercano de la tormenta tropical Ernesto, su presidente, Juan Saca, aseguró este jueves que llevan un ritmo acelerado en disminuir la cantidad de abonados afectados.

Informó que, por el momento, no trasladará desde los Estados Unidos a unos 125 empleados que buscan subcontratar mediante una subsidiaria de Quanta Service, propietaria de LUMA. Es que aseguró que, por lo pronto, atenderán las averías con empresas locales.

En la evaluación de los daños que realizó LUMA hasta las 3:00 p.m. de este jueves y, tras haber completado un patrullaje aéreo en 937 millas, detectó unas 583 averías o elementos del sistema dañado.

A esa hora, la empresa había hecho la evaluación del 80% del sistema de transmisión y distribución afectado por la tormenta. Esperaban completar el patrullaje este mismo jueves, según se informó a Primera Hora.

Saca destacó que, de manera general, ninguna ha sido catalogada como “catastrófica”. Es que la mayoría está relacionada a árboles caídos, a las que relacionó al tema de la “vegetación”.

“En las líneas de transmisión ha sido equipos, como aisladores, que se han caído por el tema del clima”, añadió el funcionario al hacer un diagnóstico inicial de los problemas que enfrentan en una conferencia de prensa convocada por el gobernador Pedro Pierluisi en Ceiba.

Sin embargo, la evaluación del impacto de Ernesto sobre el ya debilitado sistema eléctrico de Puerto Rico no se ha completado. Por ello, Saca dejó claro que “todavía estamos en el proceso de entender en dónde hay más daños. Porque, hasta el momento, no hemos visto nada catastrófico que haya pasado. Sí, mucho daño por todos lados en el sistema. Pero, hemos logrado reparar rápidamente, de tal forma que hemos bajado de esos 732,000 clientes de anoche (que no tenían energía), en menos de 24 horas, a menos de 400,000. Pero, para contestar la pregunta directamente, hasta que nosotros no terminemos esa evaluación, no podemos darle al resto de Puerto Rico una hora o fecha específica (de cuánto se restablecerá el servicio en un 100%). Sin embargo, los hechos dicen que vamos bastante rápido en reparar el sistema y en poder llevar a Puerto Rico en donde debería estar”.

A las 4:45 p.m. de este jueves quedaban sin energía unos 349,015 abonados, para un impacto de un 23.77%. Las regiones de Caguas, Mayagüez y Carolina eran las que más clientes afectados tenían.

“Estamos haciendo el patrullaje y, al mismo tiempo reparando lo que hay que reparar. En la noche se va a ver una velocidad mayor de restableciendo del servicio”, prometió Saca.

El gobernador, por su parte, se mostró complacido con la disminución de personas afectadas por falta del servicio eléctrico.

“Lo que estamos viendo es que cada vez más clientes están recuperando el servicio… Desde mi punto de vista, para hablar en arroz y habichuela, mientras yo veo el número de personas aumentando a nivel de todo Puerto Rico estoy satisfecho. A la primera que se estanque, voy a estar encima de ellos”, advirtió.

Entretanto, Pierluisi señaló que no le molestaría que LUMA Energy subcontrate personal en los Estados Unidos para que llegue a la Isla a trabajar en la emergencia.

“Vengan de donde vengan están bienvenidos, porque yo lo que quiero es que reparen las líneas lo antes posible”, afirmó.

No obstante, Saca aclaró la controversia surgida por unas denuncias realizadas en las redes sociales por el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo.

Explicó que el esfuerzo de contratación a través de la subsidiaria de Quanta, Service Electric, se realizó para tener personal en caso de ser necesario. Pero, este personal sólo viajaría a la Isla cuando LUMA lo requiera y lo active.

“No creo que tengamos activar, pero lo tenemos disponible”, precisó Saca.

Por lo pronto, LUMA ha activado a dos empresas locales. Estas son Lord Electric y MasTec, mencionó el presidente.