“Ahora es empezar de cero nuevamente”.

Estas fueron las palabras del agricultor Marvin Guzmán Maldonado, para quien se repite la historia de perder el 100% de su cosecha de plátano, unas 20,000 plantas con frutos casi listos para el recogido en la Finca Guzmán, en Maunabo.

La cosecha malograda por la tormenta tropical Ernesto representaba la fuente de ingreso para la familia Guzmán, por lo que el agricultor aseguró a Primera Hora que “las pérdidas han sido bien grandes”.

“La finca que tenemos en el barrio Cascadas de Maunabo, hemos tenido unas pérdidas de un 100% de todas las matas de plátano, matas que estaban ya paridas”, indicó Guzmán.

“Nosotros vivimos de esto, esta es la fuente económica de nosotros y te digo, de nosotros, porque los hijos míos también tienen fincas”, expresó entre sentimientos el agricultor, quien no encontraba las palabras adecuadas para expresar lo sucedido.

Otras cosechas se afectaron en áreas altas del municipio de Barranquitas a raíz de los fuertes vientos que se registraron en la zona, compartió un usuario de las redes sociales.

Este caso replica lo sucedido tras los pasados huracanes Irma (2017), María (2017) y Fiona (2022), fenómenos que provocaron, incluso, una escasez de plátanos y guineos, frutos que, en esos momentos, tuvieron que ser importados desde Costa Rica. Para entonces, el proceso estuvo plagado de contratiempos y se decomisaron contenedores de esos frutos en aduanas.

El secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, indicó que, aunque todavía es prematuro considerar la importación de productos agrícolas, entiende que “definitivamente no” se importarán plátanos, pero estarán atentos a la posible pérdida de cosechas de guineo.

“Hasta ahora, no tengo reclamaciones de nada. Los mayores daños, hasta ahora, son en plátanos, hortalizas y por inundación. Sobre todo, hay mucho daño en plátanos en el este y en las zonas altas de la montaña”, indicó González Beiró.

62 Fotos Ventolera provocó daños en negocios, que cayeran árboles y bloquearan varias carreteras.

El titular de Agricultura destacó que estarán realizando y recibiendo los informes de daños entre este miércoles y jueves, para estimar a cuánto ascienden las pérdidas.

La Finca Guzmán estaba asegurada por la Corporación de Seguros Agrícola (CSA) y estarán próximos a radicar su reclamación al seguro por las pérdidas, indicó, por su parte, el agricultor.

Mientras, el director de la CSA, Javier Lugo Rullán, comunicó en declaraciones escritas a este diario que, hasta el momento, no se han recibido reclamaciones.

“Los agricultores tienen cinco días para realizar reclamaciones desde el momento que cese la emergencia y se restablezcan las comunicaciones”, indicó Lugo Rullán.

Se pierde también el café

Otro sector que ha reportado pérdidas fue el del café, el cual estaba supuesto a cosechar la primera ronda en estas semanas. Los fuertes vientos provocados por el temporal, que alcanzaron hasta 70 millas por hora durante su paso por la isla, afectaron las plantaciones, confirmó la directora ejecutiva de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico (AAPR), Vanessa Piñeiro Solano.

“El problema de esto es que, como estaban empezando a cosechar, porque el primer café maduro salía ahora, pues ese café maduro se fue todo”, confirmó Piñeiro Solano.

No obstante, los daños son preliminares, puesto que no todavía no se han visitado todas las fincas, subrayó la directora de la asociación.

A su vez, Piñeiro Solano, indicó temprano en la mañana del miércoles que, a nivel federal, ya comenzaron a recibir reclamaciones ante la Farm Service Agency, según habría confirmado su directora, Wanda Pérez.

Además, destacó que las incidencias que han recibido de parte de agricultores son principalmente del área este del país, donde se sintieron los vientos más fuertes de la tormenta Ernesto y donde se mantienen las alertas de inundaciones repentinas.

“Tengo información que la Farm Service Agency ya está recibiendo reclamaciones. Es importante que los agricultores busquen sus documentos y su evidencia de pérdidas para hacer su reclamación”, informó la líder de los agricultores en la isla.

Asimismo, la AAPR se hizo disponible a los agricultores que necesiten ayuda o asistencia durante la emergencia a que se comuniquen al 787-501-7777.

Este diario intentó comunicarse con la Farm Service Agency para obtener información sobre la cantidad de reclamaciones que ha recibido, pero al momento de la publicación de esta historia no hubo respuesta.

El secretario de Agricultura, en tanto, dijo en conferencia de prensa que en el sector de la leche no se han registrado incidentes.