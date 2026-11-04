El Departamento del Trabajo lanzó este miércoles un llamado a los trabajadores afectados por el cierre de los restaurantes KFC, Taco Bell y Pizza Hut para que soliciten las ayudas de asistencia disponibles, debido a que la empresa a cargo de las franquicias no ha respondido a los pedidos de información oficial para que la agencia pueda contactarlos.

Además, coordinan con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) ferias de servicios. Estas se realizarán el martes, 10 de noviembre en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez Ramírez de Mayagüez y el jueves, 12 de noviembre en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan. Ambas se llevarán a cabo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

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La información la divulgó la secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, en un comunicado de prensa.

KFC, Taco Bell y Pizza Hut cesaron operaciones esta semana. Preliminarmente, se ha informado que unos 2,700 trabajadores se han visto impactados por la determinación.

Las franquicias son operadas por Encanto Restaurants.

La cuarta franquicia que opera la empresa, IHop, ha continuado operaciones. Sin embargo, la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler, denunció en sus redes sociales que se registra una reducción de horarios de operación.

El cierre de los restaurantes ocurrió por sorpresa. No fue hasta anoche que Encanto Restaurant publicó en Facebook un mensaje sobre cómo los empleados pueden lograr contactar asistencia de su parte.

“Hoy, más que nunca, acompañarlos, escucharlos y tratarlos con el respeto y la sensibilidad que merecen es nuestra responsabilidad”, indica parte del mensaje en el que se dan números telefónicos para contactar al Departamento de Recursos Humanos.

Un solo mensaje como reacción tiene la publicación. Se señaló que la empresa limitó que se hicieran comentarios.

El mensaje lo escribió Dayanne Martínez, quien aseguró sentir “decepción y tristeza por la manera en que se manejó esta situación. Después de tanto tiempo de trabajo, esfuerzo y compromiso con la empresa, considero que lo mínimo que merecíamos era respeto y una comunicación clara”.

“Dejarnos sin trabajo de un momento a otro, sin previo aviso y sin darnos una explicación, no es la manera correcta de tratar a los empleados que dieron de su tiempo y esfuerzo para sacar adelante la empresa”, añadió.

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Desde el lunes, cuando se conocieron los cierres, la secretaria del Trabajo informó que iniciarían esfuerzos para ayudar a los empleados. Según contó, la empresa no ha cooperado.

“La agencia ha realizado esfuerzos para contactar a los trabajadores a través de Encanto Restaurants y obtener información sobre la cantidad de empleados afectados, los lugares de trabajo impactados y los detalles relacionados con el cierre de operaciones. Ante el resultado infructuoso de esas gestiones, el Departamento coordina con el DDEC alternativas para contactar a los trabajadores y facilitarles acceso a servicios de orientación, asistencia y búsqueda de empleo”, dice el comunicado.

En primer lugar, Vélez Casanova exhortó a empleados afectados por cierre a reclamar sus derechos y solicitar beneficios disponibles a través de la página cibernética del Departamento.

Para crear un caso de Seguro por Desempleo, debe acudir al portal desempleo.trabajo.pr.gov.

“Nuestro llamado a los empleados afectados es a que reclamen los derechos que les asisten y soliciten los beneficios disponibles a través de las plataformas y oficinas del Departamento del Trabajo. No tienen que esperar para comenzar a orientarse. Estamos disponibles para atenderlos, asistirlos con sus reclamaciones y canalizar los servicios que correspondan”, expresó Vélez Casanova.

El segundo llamado es que asistan a las jornadas de Conexión Laboral que se programaron para la próxima semana para darles asistencia. Según se mencionó, serán en Mayagüez y San Juan.

La funcionaria explicó que, durante estos eventos, se ofrecerán servicios del Servicio de Empleo, que apoyará a los trabajadores con sus solicitudes del Seguro por Desempleo y en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Además, el Negociado de Normas de Trabajo brindará orientación relacionada con salarios, vacaciones, bono de Navidad y otros asuntos laborales.

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Los afectados también pueden acudir a cualquiera de las oficinas del Servicio de Empleo ubicadas en las oficinas de Conexión Laboral de Arecibo, Barceloneta, Bayamón, Carolina, Coamo, Fajardo, Guaynabo, Humacao, Isabela, Mayagüez, Ponce, San Germán y San Juan. De igual forma, pueden visitar los centros de la Alianza Municipal de Servicios Integrados (AMSI), en Caguas y Guayama.

Para asistencia adicional, los trabajadores pueden comunicarse con el centro de llamadas del Seguro por Desempleo al 787-754-7300.

La agencia indicó que compartirá información actualizada sobre los servicios y las gestiones relacionadas con esta situación a través de sus redes sociales oficiales.