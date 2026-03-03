WASHINGTON. El presidente Donald Trump dijo el martes que “alguien de dentro” del régimen iraní podría ser la mejor opción para tomar el poder una vez que la campaña militar de Estados Unidos e Israel haya terminado - pero dijo que “la mayoría de las personas que teníamos en mente están muertas”.

El presidente, que hace cuatro días había hecho un enfático llamamiento a los iraníes para que “se hicieran cargo de su gobierno” una vez finalizado el bombardeo estadounidense-israelí, pareció alejarse aún más de la idea de que la guerra representa una oportunidad para poner fin al régimen teocrático que ha estado en vigor desde la revolución islámica del país en 1979.

Trump dijo que muchos funcionarios iraníes que su administración había visto como posibles nuevos líderes para el país habían muerto en la campaña estadounidense-israelí que acabó con la vida del líder supremo iraní Ali Jamenei y muchos otros altos funcionarios.

Trump no ha identificado públicamente a nadie a quien considere un futuro líder creíble para Irán. Y no está claro qué acercamientos ha tenido la Casa Blanca con funcionarios iraníes desde que empezó la guerra, si es que ha tenido alguno.

“La mayoría de las personas que teníamos en mente están muertas”, dijo en un intercambio con periodistas en el Despacho Oval. “Ahora tenemos otro grupo que también puede estar muerto, según los informes. Así que se avecina una tercera oleada. Muy pronto no vamos a conocer a nadie”.

Trump dijo que Reza Pahlavi, el príncipe heredero exiliado del último sha de Irán que está tratando de posicionarse para un regreso en caso de que caiga la teocracia chií de Irán, no es alguien que su administración haya considerado en profundidad para asumir el liderazgo en Irán.

“Me parecería que alguien de dentro tal vez sería más apropiado”, dijo Trump, añadiendo que podría tener sentido que “alguien que está ahí, que actualmente es popular, si es que existe esa persona” surgiera del vacío de poder.

Los comentarios de Trump se produjeron mientras recibía al canciller alemán Friedrich Merz para su primer compromiso en persona con un líder extranjero desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán.

Trump dijo que quería evitar un escenario “en el peor de los casos” en el que “alguien asuma el cargo que sea tan malo como la persona anterior.”

“Eso podría ocurrir. No queremos que eso ocurra”, añadió Trump. “Pasas por esto, y luego en cinco años te das cuenta de que pusiste a alguien que no era mejor”.

La Casa Blanca intenta contrarrestar las críticas

La Casa Blanca ha redoblado sus esfuerzos para contrarrestar las críticas que le acusan de haberse apresurado innecesariamente a lanzar una guerra de elección contra Irán.

La decisión de Trump de atacar la semana pasada se produjo tras largas negociaciones del enviado del presidente, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, con los iraníes, unas conversaciones que Estados Unidos veía cada vez más como un intento de paralizar cualquier avance.

Tras la última ronda de conversaciones en Ginebra (Suiza) la semana pasada, Witkoff y Kushner dijeron a Trump que alcanzar un acuerdo nuclear similar al que el expresidente Barack Obama logró en 2015 era posible, según un alto cargo de la Administración.

El funcionario, que informó a los periodistas bajo condición de anonimato, lo describió como un potencial “acuerdo Obama-plus” y Witkoff y Kushner creían que tal acuerdo llevaría meses, pero era posible.

Aun así, incluso cuando expresaron su voluntad de buscar la diplomacia y “luchar por cada punto que podamos” si eso era lo que quería Trump, los negociadores recalcaron al presidente que los iraníes no estaban dispuestos a llegar a un acuerdo que fuera satisfactorio para Estados Unidos.

Trump arremete contra Reino Unido y España por su falta de apoyo

Mientras tanto, Trump criticó duramente a Gran Bretaña y España por su reticencia a ayudar a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“No estamos tratando con Winston Churchill”, echó humo Trump sobre el primer ministro británico, Keir Starmer.

En un principio, Starmer había impedido que los aviones estadounidenses utilizaran bases británicas para los ataques contra Irán iniciados el sábado. Posteriormente accedió a que Estados Unidos utilizara bases en Inglaterra y en Diego García, en el océano Índico, para atacar los misiles balísticos de Irán y sus lugares de almacenamiento, pero no para atacar otros objetivos.

Trump también dijo que iba a “cortar todo el comercio con España”, al día siguiente de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijera que su país no permitiría que Estados Unidos utilizara bases operadas conjuntamente en el sur de España en ningún ataque no contemplado en la carta de Naciones Unidas.

Trump niega que Israel le haya forzado

El presidente también trató de rebatir las críticas de algunos de sus aliados más acérrimos sobre la decisión de ir a la guerra, cuestionamientos que arreciaron después de que el Secretario de Estado Marco Rubio dijera el lunes que Estados Unidos había decidido atacar porque “sabíamos que iba a haber una acción israelí”.

“Y sabíamos que si no íbamos preventivamente a por ellos antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas”, dijo Rubio.

Pero Trump rechazó la idea de que la Casa Blanca hubiera sido arrastrada al conflicto por Israel. “Estábamos manteniendo negociaciones con estos lunáticos, y era mi opinión que iban a atacar”, dijo Trump. “En todo caso, podría haber forzado la mano de Israel”.

Merz dijo durante su visita con Trump en el Despacho Oval que Alemania está “deseando que llegue el día después” de que termine la guerra con Irán.

Dijo que Berlín quiere trabajar con Estados Unidos en una estrategia para cuando deje de existir el actual gobierno iraní.

“Tenemos un gran interés en el enfoque común y el trabajo común y en lo que podemos hacer”, dijo Merz. “Y esto es importante no sólo para los estadounidenses”, dijo. “Esto es extremadamente importante para Europa y extremadamente importante para Israel y su seguridad”.

Merz también señaló que la subida de los precios del petróleo estaba perjudicando a la economía mundial, y abogó por una rápida resolución del conflicto.

El presidente reconoció que los precios del petróleo y del gas iban a subir mientras Estados Unidos siguiera participando en las huelgas, aunque argumentó que sería algo pasajero.

“Tenemos unos precios del petróleo un poco altos durante un tiempo, pero tan pronto como esto termine, esos precios van a bajar, creo, más bajos incluso que antes”, dijo Trump.

El precio medio del galón de gasolina en Estados Unidos subió 11 céntimos durante la noche del martes, hasta situarse en torno a los 3.11 dólares, según la AAA.

