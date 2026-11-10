Washington. Después de llevar la UFC al jardín de la Casa Blanca este verano, el presidente Donald Trump ahora también la ha llevado a la sala de prensa.

Trump hizo una aparición sorpresa ante los periodistas el lunes junto al director de la UFC, Dana White, y se mantuvo brevemente al margen mientras su amigo de toda la vida respondía a las preguntas, aprovechando una broma que había comenzado el fin de semana, cuando Trump dijo que le había ofrecido a White el puesto de secretario de prensa de la Casa Blanca.

“Siempre he querido hacer esto”, dijo White, antes de preguntar a gritos: “¿Quién tiene la primera pregunta?”. Luego aclaró: “No tengo ninguna aspiración política”.

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La broma —y la rueda de prensa— fueron las últimas de una serie de decisiones inesperadas del presidente desde las contundentes derrotas de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada. La visita de Trump a la sala de prensa se organizó con tanta prisa que los funcionarios no tuvieron tiempo de colocar el sello presidencial en el atril desde el que habló.

El presidente había anunciado el sábado en las redes sociales que quería a “el gran Dana White, un luchador y guerrero violento” como su próximo portavoz principal, lo que tomó por sorpresa a White mientras asistía a un combate de boxeo en Londres. “Me llamó y me dijo que había hecho esto”, dijo White el lunes. “Las últimas 24 horas de mi vida han sido una locura”.

Trump dijo que había tenido un “día muy malo con la prensa” y pensó que sugerir a White como el 38.º secretario de prensa de la Casa Blanca en la historia del país podría ser motivo de risa.

“Pensamos en divertirnos un poco y trajimos a Dana aquí”, dijo Trump. “Sería fantástico”.

White le dice a Trump: “No quiero dedicarme a la política, no”.

Algunos periodistas en la sala de prensa le siguieron el juego. Le preguntaron a White si tenía algún consejo para Trump sobre la posibilidad de otorgar un indulto póstumo a Pete Rose, el líder histórico en hits del béisbol.

“Nunca le doy consejos al presidente sobre nada”, respondió White. “Pero sí, creo que es justo”. Trump intervino entonces para decir: “Yo le concedería el indulto a Pete Rose”.

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En un momento dado, White se sorprendió y dijo: “No puedo creer que de verdad tengas preguntas para mí”.

Al final, Trump tomó la palabra. Pero después de responder durante aproximadamente media hora a preguntas sobre las elecciones intermedias, la guerra en Irán y diversos temas serios, el presidente se dirigió a White y le preguntó: “¿Te gustaría ser secretario de prensa de los Estados Unidos de América?” o “¿o prefieres quedarte en esta ridícula UFC?”.

“Gracias por la oferta”, dijo White, antes de admitir: “No quiero dedicarme a la política, no”.

Las medidas de Trump tras las elecciones de mitad de mandato han sido peculiares

En las horas posteriores a la publicación de Trump el sábado, ni la Casa Blanca ni la UFC aclararon si se trataba de algo en serio. Luego, el domingo por la noche, Trump finalmente dijo: “Estaba bromeando, pero creo que a Dana le gusta la idea, y es un tipo muy capaz”.

A Trump siempre le ha encantado romper las normas y hacer cosas inesperadas como presidente, pero se ha inclinado aún más hacia esa tendencia en el período previo a las elecciones.

El día antes de que comenzara la votación, Trump aprovechó lo que se había anunciado como un discurso en el que expondría sus argumentos finales sobre por qué su partido merecía seguir controlando el Congreso para, en cambio, hablar de su costosa y problemática iniciativa de renovar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln.

El miércoles, después de que los demócratas obtuvieran victorias en todo el país, incluyendo la conquista de escaños en el Senado en estados tradicionalmente republicanos como Texas, Carolina del Sur y Kansas, llevó a los periodistas a recorrer la obra del salón de baile de la Casa Blanca e incluso firmó una viga de acero.

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Al día siguiente, Trump declaró que la Oficina Oval se convertiría en un monumento nacional, aunque eso no impedirá que los futuros presidentes eliminen los adornos dorados con los que él la ha llenado.

El viernes, la Casa Blanca presentó un nuevo y llamativo sitio web en el que se celebran los planes para construir un imponente arco conmemorativo en honor a Trump, a pesar de que una orden judicial ha suspendido los trabajos para su construcción.

El puesto de portavoz de prensa de la Casa Blanca está vacante debido a la breve y tumultuosa semana en la que Trump probó a Katie Zacharia como portavoz. Ella tuvo dificultades en su única comparecencia ante los periodistas y renunció al cargo después de cinco días.

El puesto había estado vacante desde que Karoline Leavitt se fue a finales de agosto.

Trump y White se conocen desde hace mucho tiempo

Trump ha asistido con frecuencia a eventos de la UFC junto a White. Ambos son amigos desde hace décadas, y White ha intervenido en las últimas tres Convenciones Nacionales Republicanas.

Trump incluso permitió que el deporte de White ocupara el Jardín Sur de la Casa Blanca en junio para la celebración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos y del 80.º cumpleaños del propio presidente. Se construyó un octágono de malla metálica debajo de “The Claw”, un arco metálico con forma de nave espacial equipado con luces, equipo de sonido y pantallas gigantes.

“Es realmente único”, dijo Trump al describir a su amigo en la sala de prensa de la Casa Blanca. “El único problema es que habla un rato y luego te da una paliza”.