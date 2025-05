A pesar de que tres funcionarias de la empresa LUMA Energy hicieron este miércoles su mejor esfuerzo para intentar explicar durante una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes la voluminosa factura de energía eléctrica que reciben los consumidores, el representante Víctor Parés Otero indicó que sigue siendo demasiado complicada para entender, particularmente para algunas personas de avanzada edad.

Durante su presentación, Rebeca Maldonado Morales, directora de Asuntos de las Partes Interesadas e Interventores, repasó los diferentes elementos de la factura, y respondió a preguntas de los legisladores. Pero, concluida la vista, Parés Otero, presidente de la comisión, indicó que se trata de “una respuesta de Harry Potter” que muchísimas personas no comprenden.

“Por más que ellas (las funcionarias de LUMA) quieran, tienen la buena intención de aclararlo, es complicado. Tenemos una población de adultos mayores que no la entienden. Cuando ven kilovatio/hora, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Por ende, la explicación debe ser más sencilla. Y es una factura muy grande. Yo creo que debe ser más sencilla. Y, de hecho, voy a hablar con el Negociado de Energía para que nos expliquen cómo se puede simplificar, que pueda ser una factura más sencilla de explicar”, afirmó el representante.

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Víctor Parés subrayó que existe una población de adultos mayores en Puerto Rico que no logran entender el desglose de la factura. ( Luis Alcalá Del Olmo )

Parés Otero añadió que parte de las explicaciones en torno al gasto por combustible y compra de energía, y el proceso de reconciliación a través del cual se definían, “te lo resumiría en una respuesta de Harry Potter”.

“Yo no sé, porque es que no entiendo. Eso no se ajusta. Insistí, y le voy a dar énfasis a eso, que me expliquen cómo ese ajuste por combustible, cuando ocurre, las veces que ocurre, cuántas veces al año ocurre, yo te voy a dar el beneficio como cliente de recibir ese crédito”, afirmó. “Todo es una montaña rusa difícil de entender. Y más de la mitad de la factura se va en eso, hay quien, varía, el 80%, el 60% se va en eso. Si consumió $5, $4 se van en eso. Rara vez es en favor del cliente. Y no se entiende nada”.

Durante la vista, al dirigirse a la Comisión, Maldonado Morales recordó que la factura, como se ve actualmente, se implementó en marzo de 2022, tras su aprobación por parte del Negociado de Energía (NE), con la intención de que “fuera una más clara, accesible al cliente, y más fácil de entender”, que la puede recibir impresa, a través de la aplicación MiLUMA o en la página web si tiene cuenta.

Agregó que LUMA también ha publicado en su portal y sus páginas en redes sociales un modelo de la factura con explicaciones sobre la misma, a manera de educar al cliente.

Recordó además que todos los cargos detallados en la factura pasan por un proceso de revisión formal y aprobación en el NE. Asimismo, indicó que LUMA utiliza “el libro de tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que está vigente”, y que se trata de un documento de 77 páginas aprobado por NE en 2019, donde están contenidas “tanto las cláusulas de ajuste, como las tarifas, como los subsidios, los créditos” y demás.

Ya entrando en los detalles de los componentes de la factura, describió el “cargo por cliente, que tiene el propósito de recuperar los cargos que son independientes al consumo”, entiéndase “los gastos administrativos que incluyen la lectura de contador, el proceso de facturación, otros gastos administrativos y lo que es el servicio al cliente”. Agregó que se trata de “un cargo fijo”, contrario a los demás cargos, “que varían por cliente, de acuerdo al consumo y dependiendo si la persona tiene o no una tarifa especial o un subsidio”.

Además, explicó, “tenemos el cargo por energía y el cargo por demanda, que básicamente ahí sí está lo que es el consumo, y lo que se busca es recuperar los gastos de generar, transmitir y distribuir la energía”.

“Y la otra parte del componente de la factura es las cláusulas de reconciliación, y eso lo que busca es recuperar los gastos relacionados con subsidios, aportaciones y contribuciones aprobados por el Negociado de Energía que no se recuperan en los cargos anteriores”, añadió, recordando que “estos subsidios, créditos y las diferentes tarifas especiales fueron establecidos mediante ley, no es algo sobre lo que nosotros tengamos control alguno”.

Enumeró una larga lista de ejemplos de esos subsidios, créditos y demás, que incluyen: “el cargo de compra de combustible; el ajuste por cargo de compra de energía; la contribución en lugar de impuesto; subvenciones, que está el crédito por consumo de equipo eléctrico necesario para preservar la vida, la tarifa residencial de proyectos públicos, la tarifa del servicio residencial especial para persona que tienen el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), la tarifa fija para residenciales públicos bajo la titularidad de la Administración de Vivienda Pública, el subsidio de combustible residencial, el alumbrado público municipal; también tenemos el cargo de eficiencia energética; otros descuentos por subsidio; y el crédito de medición neta. En efecto, bastante complicado”.

Usando la factura modelo que está en la página web, repasó que contiene información para orientar al cliente sobre su derecho a objetar la factura, según dispuesto por ley, así como los detalles del consumo de energía (en dinero y en kilovatios), de ese mes, del mes anterior, y ese mismo mes el año anterior, para que pueda comparar, así como los costos de energía, lo que tiene que pagar y la fecha de vencimiento.

De igual forma, en la segunda página de la factura, tiene información sobre la explicación sobre los diferentes cargos y las cláusulas de reconciliación, los derechos del cliente, cómo puede objetar la factura, los métodos de pago, qué hacer si tiene un balance vencido, así como información sobre la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), y un resumen del contrato del cliente con LUMA.

En la tercera página, nuevamente indica la cantidad adeudada y los detalles de los diferentes cargos, con un desglose de la factura, incluyendo una gráfica.

A preguntas de los legisladores, las representantes de LUMA indicaron que actualmente la empresa tiene alrededor de 1.5 millones de clientes, de los cuales 900,000 son clientes residenciales, cuya facturación promedio mensual es de 400 a 500 kW/h.

La representante Wanda del Valle Correa cuestionó por qué, si la factura es una fórmula, el porciento de compra de combustible variaba tanto, incluso cuando el precio de la gasolina en la calle se muestra más barato.

Joselin Estrada Rivera, directora de Investigación y Pronósticos de LUMA, explicó que esa variación responde a las cláusulas aprobadas por el NE, que es algo que “cambia trimestralmente”, según factores entre los que se incluyen “los costos en el mercado, el despacho, la disponibilidad de la flota generatriz y la reconciliación” que se lleva a cabo cada tres meses, en la que LUMA tiene que someter ante el NE “una comparación de cuánto fueron los ingresos que obtuvimos de la facturación y el costo del trimestre anterior”.

“Si ese ingreso fue superior en la cláusula de reconciliación, le devolvemos a los clientes en el próximo trimestre”, indicó.

Del Valle solicitó la información detallada de esas reconciliaciones para poder hacer comparaciones y “poder entender realmente el impacto mayor a nuestra gente”.

“Casi todo Puerto Rico está sin focos”

La representante también cuestionó que “se esté pasando factura” por el alumbrado público a pesar de que “no lo cambian, casi todo Puerto Rico está sin focos, está apagado”.

El representante Luis Pérez Ortiz también cuestionó el asunto del alumbrado público, pero destacando que los municipios están asumiendo costos de reparación de alumbrado. Preguntó si, toda vez que se cobra por ese alumbrado en la factura, los municipios están recibiendo algún crédito por esos alumbrados que reparan.

Maldonado Morales respondió que “el municipio no se supone que haga la reparación. Se supone que nosotros lo trabajamos a través de querellas o a través de los programas de alumbrado público. Si el municipio lo hace no autorizado, pues entonces está asumiendo un gasto que no corresponde”.

No obstante, aseguró que LUMA está abierta a establecer acuerdos de colaboración con los municipios e incluso ha tenido ya algunas conversaciones al respecto.

Los legisladores también indagaron sobre el efecto del cierre de oficinas de atención al cliente, donde muchas personas acudían a hacer sus pagos. Las representantes de LUMA indicaron que existe la opción de hacer los pagos por teléfono, hay más 900 puntos de pago en diferentes negocios a través de toda la Isla, como supermercados, farmacias y bancos, y también quedan otras 18 oficinas.

La funcionaria agregó que LUMA también trabaja para que clientes de avanzada edad puedan hacer sus pagos a través de la tarjeta de aquellos planes médicos que así lo permiten.

Del Valle Correa también preguntó sobre el tema de medición neta y pidió a las funcionarias que proveyeran datos al respecto.

Impugnaciones de facturas superan las 1,500 por mes

Por otro lado, Parés Otero indagó sobre el proceso de impugnaciones de facturas, y cuán frecuente ocurría. LUMA indicó que recibían unas 1,500 a 1,800 objeciones de facturas por mes, de la cuales unas 6 a 8 al mes terminaban elevadas ante el NE, cifras que le parecieron “muy bajitas” al presidente de la Comisión, sobre todo cuando “cada día tú escuchas muchas quejas de muchos clientes sobre esa factura”.

Parés Otero preguntó si LUMA había pedido algún ajuste en la tarifa básica, a lo que las funcionarias respondieron que el NE recién abrió un proceso para revisar la factura de la energía eléctrica, que podría incluir una revisión de esa tarifa básica, pero que al momento LUMA no había pedido que se modificara.

Parés Otero indicó que, dado que muchas respuestas referían al NE, estarían citando a ese ente para que tuviera la oportunidad de responder a preguntas de los legisladores y aclarar las dudas que persisten.

Asimismo, indicó que haría una vista ocular en alguno de los más de 900 negocios donde las funcionarias de LUMA indicaron que se pueden hacer los pagos, para ver cómo funciona ese proceso.