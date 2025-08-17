Por segunda ocasión, el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR-RP) pospuso el inicio del semestre académico, esta vez debido a las inclemencias del tiempo provocadas por el huracán Erin.

Según indicó la rectora Angélica Varela Llavona a través de una comunicación escrita, desde el sábado 16 de agosto a las 8:00 p.m., el campus universitario se encuentra sin servicio de energía eléctrica, situación que ha obligado a mover el comienzo de clases al miércoles, 20 de agosto de 2025,

El receso administrativo también se extendió hasta el martes 19 de agosto, con la expectativa de reanudar labores el miércoles, siempre y cuando los sistemas eléctricos y de enfriamiento estén operativos para entonces.

PUBLICIDAD

A pesar de los contratiempos, la rectora indicó que el sistema de información estudiantil (SIE) continúa disponible para realizar procesos de matrícula, al igual que el portal MiUPI para efectuar pagos.

“Los y las estudiantes tendrán disponible hasta el jueves 21 de agosto para hacer cambios a su matrícula y hasta el viernes para realizar pagos”, agregó.

Varela Llavona exhortó a la comunidad universitaria a mantenerse pendiente a los canales oficiales del recinto para futuras actualizaciones. También hizo un llamado a la precaución: “Reiteramos la importancia de mantenerse seguros junto a sus seres queridos durante este periodo de emergencia”.