Tras reconocer la lentitud con que se realiza el escrutinio general, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, propuso este viernes ubicar dos máquinas electrónicas para contabilizar los votos por cada una de las 60 mesas en que se realiza este proceso y establecer un segundo turno de trabajo para agilizar las tareas.

De estas propuestas, los comisionados solo han aprobado esta tarde la de ubicar dos máquinas para contabilizar votos en cada una de las mesas donde se realiza el escrutinio electrónico, confirmó el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte.

Todavía en la reunión de Comisión, que inició a las 3:00 p.m., no se ha discutido la propuesta de establecer un doble turno de trabajo.

La denuncia de la lentitud en el proceso y la petición de medidas para agilizar el mismo la inició el coordinador electoral del Partido Nuevo Progresista, Edwin Mundo.

Cuestionado sobre esta preocupación, el presidente de la CEE dijo a la prensa -antes de reunirse con los comisionados- que “hoy, tenemos reunión de Comisión y uno de los temas que yo voy a traer a la atención de la Comisión es añadir una máquina adicional a cada una de las mesas, porque estamos viendo que el ritmo de trabajo no es el esperado y tengo la sospecha personal que está relacionado con el tiempo que tarda la máquina en leer la papeleta legislativa”.

Primera Hora le cuestionó si es necesario trabajar los domingos o establecer un segundo turno de trabajo para agilizar aún más los trabajos, pero rechazó extender las tareas para los domingos.

“Yo creo que debemos evaluar el segundo turno. Trabajar domingo, pues, realmente tenemos que mirar que los funcionarios que están seis días de corridos y necesitarían un descanso. Yo no creo, particularmente, que la Comisión, en este momento, vaya a estar de acuerdo con trabajar domingo. Quizás la semana que viene sea otro escenario, porque si ponemos una segunda máquina y vemos el segundo turno, si se aprueba, si es necesario ese domingo trabajarlo. Pero, todo se va a ir evaluando según se van actualizándose los datos”, expresó Rosado Colomer.

Asimismo, el juez expuso que el hecho de que un partido no tenga funcionarios de colegio para trabajar en un segundo turno no podría limitar esta opción para agilizar las tareas que se realizan en el coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey.

“El Tribunal Supremo ya decidió que el que no se presente en mesa o abandona mesa, renuncia a su derecho a estar en mesa y necesitamos el balance para correr el escrutinio. No podemos quedarnos a expensas de que un solo partido no pueda tener todo el tiempo sus funcionarios”, afirmó.

Explicó que para que haya balance solamente se necesitan funcionarios de colegio de dos de los cinco partidos políticos.

“No podemos quedarnos secuestrados de que un partido quiera o no quiera traer los funcionarios. Aquí yo lo que necesito en mesa son 60 funcionarios. Si un partido no tiene los 60, tengo cuatro y sigo teniendo la transparencia de la democracia... Pero, un partido no me puede secuestrar el escrutinio y tenemos que terminarlo”, manifestó.

Rosado Colomer no indicó cómo sería el horario que se trabajaría en dos turnos. Sin embargo, aclaró que no serían de ocho horas.

El coordinador electoral del PNP había planteado que una posibilidad era trabajar un primer turno de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y un segundo turno de 4:00 p.m. a 11:00 p.m. en ese doble turno.

Mundo insistió en la necesidad de esta medida, al aludir que para culminar al 20 de diciembre este escrutinio general se deben escrutar al menos dos distritos senatoriales por semana. Esta semana, sin embargo, solo terminaría con el municipio de San Juan.

Por otro lado, el presidente de la CEE expuso que hay múltiples instancias por las que el escrutinio general está retrasado. Además del asunto de las máquinas que leen los votos, habló de que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) ha estado indagando en casos de doble voto y otras instancias en las que se pudieron cometer irregularidades. Dijo que esta pesquisa está “limitando un poco la velocidad en la que se está llevando a cabo los trabajos”.

Indicó que todavía hoy, viernes, no culminarían el escrutinio de San Juan. Dijo que los trabajos se extenderán hasta mañana.