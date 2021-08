Los relevos de carga que realiza la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Luma Energy son, supuestamente, para justificar la privatización de las centrales utilizadas para generar energía eléctrica, a juicio del presidente de la Unión de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo.

Alegó que se trata de una “confabulación” que lo que busca es generar una crisis para impulsar tal privatización.

Actualmente, Luma Energy administra la transmisión y distribución de energía, por lo que único que faltaría es una Alianza Público y Privada (APP) para esas plantas generatrices.

“Lo que hemos estado viendo con los apagones desde el fin de semana, y que se prevé continúen, está totalmente orquestado. Dejan al país sin luz con tal de justificar la privatización de las plantas generatrices. Esto es un huracán creado por la ineptitud de los mismos que llevaron la Autoridad al estado al que se encuentra hoy. Han creado una crisis, todo es parte de una estrategia donde no asignan el presupuesto, no dan mantenimiento, no tienen inventario accesible para reparar averías de emergencia con el objetivo de tener la excusa perfecta para venderlas”, señaló en comunicado de prensa.

No obstante, el director de la AEE, Efrán Paredes, indicó en una entrevista radial que tienen un problema de generación de energía, al tener tres unidades fuera de servicios. Dos son en la Central Aguirre, en Salinas, y una en Costa Sur, Guayanilla.

Informó que mañana, miércoles, entraría una de unidad de Aguirre en funciones y el sábado entraría otra, periodo en el cual esperan solucionar la falta de energía que ocasiona este relevo de carga o apagones que se registran.

Por otro lado, Figueroa Jaramillo insistió que el gobierno de Pedro Pierluisi está apostando al cansancio del pueblo por los constantes apagones parra abrir paso a la privatización de la generación eléctrica.

“Si se fijan es algo sumamente coordinado. Antes la culpa de los apagones era transmisión y distribución. Insistieron tanto en eso y terminaron pagándole millones de dólares a LUMA disque para resolver el asunto y hemos visto que ha sido todo lo contrario. Desde que LUMA está los apagones han aumentado sustancialmente. A raíz de la incompetencia de LUMA, el discurso cambió y ahora los apagones son por problemas en la generación. Siguen orquestando la excusa perfecta para justificar dejarnos sin compañía eléctrica”, criticó.

El líder sindical señaló que el tiempo de respuesta para reparar las averías por parte de LUMA también ha aumentado, luego de que la mayoría de los celadores decidiesen mantenerse laborando en el gobierno.

Asimismo, condenó además las “condiciones inhumanas e inaceptables” en las que laboran empleados públicos de distintas agencias que han salido a la luz a raíz de la movilidad de 2,989 empelados de la AEE a 74 instrumentalidades del gobierno.

“La movilidad de los empleados de la AEE destapó una caja de pandora que expone las condiciones en las que laboran los servidores públicos de nuestro país. Estas condiciones son inaceptables y seguiremos denunciándolas. Ningún empleado tiene que trabajar en condiciones insalubres y sin equipos de seguridad”, concluyó.