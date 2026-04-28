Buscando una respuesta más ágil y coordinada y maximizar recursos en situaciones de emergencia donde el tiempo es factor entre la vida y la muerte, los municipios de Vega Baja y Vega Alta formalizaron un acuerdo que permitirá a las Oficinas Municipales de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMMEAD) de ambos municipios, ser la primera opción de respuesta cuando los recursos del otro municipio estén comprometidos.

Los directores de las OMMEAD, Miguel Navas (Vega Alta) y Ángel O. Delgado (Vega Baja) explicaron que el acuerdo conducirá a reducir el tiempo de respuesta en situaciones de emergencia, optimizar los recursos de ambos cuerpos y asegurar un servicio de excelencia.

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“Mediante este acuerdo colaborativo, habrá una mayor interacción en diversos aspectos del manejo de emergencias. Entre ellas, la preparación conjunta de Planes de Trabajo, Coordinación de Charlas Educativas, Ejercicios, Talleres, Simulacros, cobertura de actividades en conjunto, y Talleres de CERT, por mencionar algunos”, especificó Navas.

Por su parte, Delgado agregó que “este esfuerzo conjunto que estamos desarrollando será de inmensa ayuda para que la respuesta de los equipos de rescate y emergencias médicas a la ciudadanía, sea mucho más rápida y diligente para salvar vidas y evitar desgracias mayores”.

Se explicó que los servicios de ambos cuerpos ya estaban integrados al Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que permitirá canalizar las llamadas relacionadas con rescates, inundaciones, incendios, accidentes o urgencias de salud en tiempo real, para que ambos municipios se apoyen mutuamente con los paramédicos municipales y las unidades de ambulancia disponibles, si la situación de emergencia así lo demanda.

La firma del memorando de entendimiento entre ambos municipios se realizó en el Centro de Recepciones de Vega Alta, y con la presencia de rescatistas y técnicos de ambas dependencias municipales, además de la participación de la alcaldesa de Vega Alta, María Vega Pagán, y el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina

Vega Pagán catalogó el acuerdo como un ejemplo de como los gobiernos municipales pueden aunar esfuerzos para maximizar recursos. “Estamos estructurando un sistema cuyo objetivo principal es proteger la vida, cuando cada minuto cuenta. Esta unión de esfuerzos es un ejemplo de cómo nuestros gobiernos municipales, pueden multiplicar sus recursos mediante la colaboración”, apuntó la Ejecutiva Municipal.

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En tanto, Cruz Molina indicó aseguró que el acuerdo “representa un paso firme hacia una respuesta más ágil y coordinada entre municipios hermanos. Cuando un minuto cuenta, no hay fronteras: nuestros recursos estarán disponibles para proteger vidas y servir con mayor eficiencia a nuestra gente. Seguimos fortaleciendo la preparación y la capacidad de respuesta conjunta ante cualquier emergencia”.

Tanto Vega Pagán como Cruz Molina reafirmaron su compromiso con fortalecer la colaboración entre sus municipios para ofrecer un servicio a la ciudadanía que garantice mayor seguridad pública.