Un conductor resultó herido tras ser impactado por su propio auto, en hechos reportados durante la tarde del viernes en el residencial V&B Apartments en Barceloneta.

La Policía identificó al perjudicado como José Gutiérrez Rivera, de 35 años de edad y quien acababa de estacionar su vehículo, descrito como una Ford F-150 frente al apartamento 78 del mencionado complejo. Según informaron las autoridades, el hombre se bajó del vehículo, que comenzó a moverse, pillándolo contra la pared del edificio.

Fue una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 la que alertó a las autoridades sobre el incidente, tras lo que personal de Emergencias Médicas se trasladó al lugar y transportó al perjudicado hasta un hospital de Manatí. Al momento del incidente, una menor de un año y cinco meses se encontraba en el interior del vehículo en el asiento protector.

La menor también fue trasladada al hospital, aunque se informó que su condición es estable.

Agentes adscritos al cuartel de Barceloneta tomaron la querella, que fue referida a la división de Patrullas de Carreteras de Manatí, quienes se hicieron cargo de la pesquisa.