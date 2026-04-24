Cargos criminales por el delito de asesinato en primer grado fueron radicados hoy contra Jason M. Rodríguez González, de 39 años, alias “Gonzo” y Javier Moisés Umpierre Escalante, de 55 años, apodado “Pata” de 55 años, ambos residentes en Juncos e integrantes de la organización criminal de “Cano Navarro”.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, capitán Harry Soliván Díaz, explicó que Rodríguez González fue excarcelado ya que está sentenciado a prisión por otro asesinato y la jueza María Hernández, le señaló una fianza de $2,000, ordenando su ingreso en prisión.

Se expidió una orden de arresto contra “Pata”, con una fianza de $1 millón 600 mil.

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Según las autoridades, el objetivo de los gatilleros era Alvin Acevedo Ramírez, de 37 años, alias “Alvin Boa”, quien fue tiroteado en la tarde del 17 de septiembre de 2013, en la avenida Bairoa, en Caguas, cuando se encontró con José A. Beníquez Fernández, de 43 años, conocido como “El Fiador” por el oficio que ejercía.

“Alvin Boa” lo citó para pagarle un dinero producto de una fianza prestada, cuando fueron sorprendidos por los pistoleros quienes los asesinaron.

El agente Reimundo Quiñonez Castro, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Caguas, consultó el caso con la fiscal Liza Morales Jusino, quien radicó los cargos criminales.

“Estamos seguro que con la radicación de estos cargos, la Policía vuelve a dar un duro golpe a esta organización criminal quienes sembraron el terror en el área de Caguas, a la vez que les brinda a los familiares de estas víctimas un poco de paz y tranquilidad al saber que los autores de estos crímenes van a ser procesados, enjuiciados y condenados por estos hechos”, subrayó Soliván Díaz.

La vista preliminar fue señalada para el 5 de mayo.

Si ha visto a Umpierre Escalante puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.