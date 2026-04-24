Dos hombres fueron asesinados a balazos durante la noche de ayer, jueves, en la carretera PR-31 del barrio Peña Pobre, cerca de un negocio, en Naguabo.

Inicialmente, a las 11:30 p.m., se notificó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un asesinato y un hombre herido de bala.

Este fue transportado al hospital Ryder de Humacao, donde posteriormente falleció.

Las víctimas fueron identificadas como Wilbert José Palermo Pagán, de 41 años y vecino de Carolina, y Michael Manuel Lugo Aracena, de 33 años, residente en Humacao.

La agente Aracelis Aponte, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Humacao, junto al fiscal Israel Umpierre, investigaron la escena.

En lo que va de año se han reportado 146 asesinatos, ocho más que en el 2025 para la misma fecha.