El Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) tomó jurisdicción de la pesquisa sobre la muerte de un turista durante una intervención la noche de este martes, en el hotel Residence Inn, localizado en la avenida Isla Verde, en Carolina.

La víctima fue identificada como Brian Suero Portes, de 32 años, quien era residente en la ciudad del Bronx, en Nueva York.

Los hechos se reportaron a las 11:30 p.m. cuando presuntamente el hombre atravesaba por una crisis de salud mental y se encontraba en “una actitud agresiva” portaba dos cuchillos en las manos. Ante esta situación, uno de los policías le disparó con su arma de reglamento, de acuerdo con la querella.

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El turista fue transportado a una institución hospitalaria para recibir atención médica, donde posteriormente falleció.

Por su parte, Kilómetro 0, fundado por Mari Mari Narváez, y quien es su directora ejecutiva, en una publicación en Facebook alegó que la víctima tenía un diagnóstico de esquizofrenia.

El amigo que acompañaba al hombre, así como con su familia, le informaron a Kilómetro 0 que el fallecido era padre de un niño de 5 años y tenía un diagnóstico de esquizofrenia.

Este caso constituye la cuarta muerte por uso de fuerza policial en lo que va de año y la undécima en casos relacionados con crisis de salud mental documentados desde 2014.

Agregó que, el testigo y amigo de Brian, les reveló que el hombre se encontraba en un estado de paranoia y “sentía una presencia”, e intentó desescalar la situación. Pidió al hotel que se llamara a una ambulancia para que Brian recibiera servicios médicos y pidió expresamente que no se llamara a la Policía".

El testigo agregó que los cuchillos estaban en el cuarto del hotel.

La organización de derechos humanos exigió que se divulgue la identidad de los agentes involucrados en esta muerte. Igualmente, tanto Kilómetro 0 como el padre de Brian, Wilson Suero, y su hermano, Brander Suero, pidieron a las autoridades ver los videos de vigilancia del hotel y los de las cámaras corporales que llevaban los agentes.

La organización reiteró que la Policía “no debe ser la institución encargada de intervenir en crisis emocionales y de salud mental.

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“No está capacitada y no es capacitable para intervenir en crisis. Su sola presencia escala la tensión y la posibilidad de violencia y puede terminar en trauma o muerte. Este caso se inserta en un patrón documentado por Kilómetro Cero, hemos registrado intervenciones policiales fatales en contextos donde hay indicios de crisis emocionales o de salud mental”, puntualizó.

Se propone crear un modelo no punitivo para atender estos casos y reclamar investigaciones independientes en cada muerte causada por el uso de fuerza policial, entre otras medidas.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en conjunto con el personal de la División de Investigación de Uso de Fuerza (FIU) estuvieron a cargo de la pesquisa inicialmente.