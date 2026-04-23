Un accidente de carácter fatal se reportó a media mañana de hoy, jueves, en el kilómetro 2.2 de la carretera PR-4119, en el barrio Membrillo, en Camuy, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Las autoridades fueron alertadas a las 11:12 a.m. sobre el accidente de tránsito entre un vehículo y una grúa.

Tras el impacto falleció en la escena una mujer de 80 años, que viajaba como pasajera en el vehículo accidentado.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo junto al fiscal de turno investigan la escena.