El cadáver de un adulto mayor fue hallado al mediodía de hoy, lunes, en la calle Muñoz Rivera, frente al correo en Trujillo Alto.

Según la información suministrada por la Policía de Puerto Rico, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la uniformada sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes hallaron el cuerpo sobre la acera.

El fallecido, que no ha sido identificado al momento, fue descrito como de tez blanca, de aproximadamente 81 años de edad y vestía una camisa de varios colores y un pantalón color crema.

El cuerpo será transportado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de su identificación y autopsia.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y el fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.